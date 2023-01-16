Россия увеличила доходы от экспорта удобрений

Эфирная новость 12

Увеличены поставки в Индию, Турцию и Вьетнам.

Фото, видео: Романенко Эрик / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Россия в прошлом году увеличила доходы от продажи удобрений на 70 процентов — в денежном эквиваленте это составило почти 17 миллиардов долларов. Об этом сообщают западные СМИ, ссылаясь на данные ООН.

Интересно, что объем экспорта при этом был меньше, чем год назад. Прибыль удалось получить за счет взлетевших цен, и тут отчасти спасибо надо сказать западным санкциям.

К тому же Россия увеличила экспорт в ряд стран — Индию, Турцию и Вьетнам.

-4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
67.57
-0.21 73.11
0.32
Кто не просит, тому не помогают. Китайский совет дня на понедельник, 16 я...

Последние новости

7:11
«Разрешил»: солистка «Тутси» Ортман познакомила фанатов со вторым мужем
6:54
МИД РФ: ЕС стал требовать с россиян невыполнимых условий для получения виз
6:41
Россия увеличила доходы от экспорта удобрений
6:23
«Подобно побитому псу, приползете»: Шахназаров предсказал будущее Смольянинову*
6:10
В России запустят эксперимент по борьбе с просрочкой
6:10
Наследие The Beatles: как легендарный квартет изменил мир

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака
«Хотят поглотить всех»: Медведчук назвал виновника конфликта на Украине
Глеб Панфилов раздавлен смертью Инны Чуриковой: «Кровоточит все»
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023