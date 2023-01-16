Певица Слава уложила экс-мужа между ног и дала поцеловать после нежностей в бассейне

Певица Слава позволила бывшему мужу Анатолию Данилицкому положить голову между ее ног и поцеловать в бедро во время отдыха на Мальдивах. Незадолго до этого они обнимались в бассейне. Оба видео с нежностями артистка опубликовала в личном блоге, однако сейчас доступным осталось только второе.

На кадрах 70-летний бизнесмен с небольшого разбега прыгает в воду прямо в одежде, где в тот момент веселится Слава. Оказавшись рядом, Анатолий Данилицкий нежно обнимает бывшую супругу, прижимая голову к ее груди. Никакого сопротивления бизнесмен не встречает — вся сцена происходит под общий смех.

После нежностей в бассейне было снято второе (теперь не доступное) видео. Как отмечает 7Дней.ru, его записала сама Слава. На кадрах она лежит на шезлонге с телефоном в руке, а между ее ног удобно укладывает голову бывший муж. В какой-то момент он ласково целует певицу обнаженное бедро. Как и в первый раз, она не возражала. Правда, слухи о возможном воссоединении сразу пресекла.

«Нет тебе прощения!» — подписала видео артистка.

Происходившее в бассейне и рядом с ним Слава объяснила на следующий день. Причиной пикантных ситуаций исполнительница хита «Одиночество — сволочь» назвала алкоголь.

«Господи, как мы вчера напились. Вы не представляете этого просто. Просто «глаз питона». Знаете, как алкашей выдают глаза? Они светлеют в три тона, поэтому это называется «глаз питона“», — поведала певица.

Слава не стесняется хвастаться формами после пластической операции. Instagram* / nastya_slava

Стоит добавить, что после расставания с мужем Слава стала гораздо чаще выкладывать в соцсетях пикантные фото и хвастаться своими формами. Артистка не скрывает, что сделала пластическую операцию. Имеется в виду липосакция рук, живота, ног, спины, подбородка, а также подтяжка груди. Преображение обошлось звезде в три миллиона рублей.

Анатолий Данилицкий и певица Слава прожили в браке более 20 лет. У них две дочери. Ранее 42-летняя артистка говорила, что мечтает о третьем ребенке. Но после проведенной операции призналась: ей так понравились тонкая талия и плоский живот, что она пока не готова их лишиться.

Однако совместный отдых на Мальдивах породил множество вопросов у поклонников. Ранее 5-tv.ru сообщал, как Слава оправдалась за отпуск с бывшим мужем.

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