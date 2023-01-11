Слава оправдалась перед аудиторией за отдых с Данилицким: «Мы родители»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 59

Певица Слава улетела на Мальдивы с экс-мужем после объявления о расставании

Слава оправдалась перед аудиторией за отдых с Данилицким: «Мы родители»

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Селебрити заявляла о готовности познакомиться с новым мужчиной и даже выдвигала ряд требований.

Певица Слава (Анастасия Сланевская) оправдалась перед подписчиками за совместный отдых с бывшим мужем, бизнесменом Анатолием Данилицким.

«Мы родители и близкие люди. Не больше», — прокомментировала Слава.

Женщина сопроводила запись своей песней «Одиночество». Аудитория заметила, как тяжело знаменитость переживает разрыв с супругом. Сланевская не стеснялась показывать эмоции в сети, часто рыдая. С ее слов, она не хотела рассказывать подробности, поскольку было много хорошего, но в последние годы было также много плохого. Кроме того, селебрити говорила о готовности к новым знакомствам.

После многочисленных сообщений о воссоединении пары Анастасия перестала показывать экс-избранника в блоге. В частности, она закрыла лицо Данилицкого на фото из архива и показала собственные формы. Похоже, Слава серьезно настроена на поиск нового мужчины.

В конце прошлого года Данилицкий и Сланевская объявили о расставании после 20 лет совместной жизни. Бизнесмен говорил о том, что во многом виноват.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Слава вышла на связь после разрыва отношений.

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