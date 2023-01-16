Звучат голоса Донбасса: военные и жители Луганска спели вместе с SHAMAN

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 2 354

Тысячи голосов военных и жителей Луганска войдут в новую песню SHAMAN

Фото, видео: 5-tv.ru

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Артист решился на амбициозный творческий эксперимент во время визита в Новороссию.

Популярный российский исполнитель SHAMAN воплотил в жизнь свою давнюю мечту и выступил перед жителями Мариуполя и Луганска. Исполнитель хитов «Встанем» и «Я русский» дал благотворительные концерты в Новороссии 14 и 15 января. А во время выступления перед жителями Луганска артист решился на творческий эксперимент: во время самого выступления были записаны тысячи голосов российских солдат и луганчан, и этот хор позже войдет в студийную запись новой песни артиста. Новый трек получил символичное название «Мы».

«Восхищен отвагой и мужеством жителей этих регионов. Со сцены я видел тысячи глаз, полных слез радости и гордые улыбки людей, ценой неимоверных усилий и беспримерного героизма, отстоявших свое право говорить „Я — русский“. И мы обязательно увидимся с ними еще!» — клятвенно пообещал SHAMAN.

Прошедшие в Мариуполе и Луганске концерты стали продолжением серии благотворительных выступлений, на регулярной основе устраиваемых исполнителем для бойцов российской армии. Неделю назад SHAMAN стал участником акции российского Министерства обороны «Лучшим воинам Мира» и выступил перед участниками специальной военной операции, проходящих лечение и реабилитацию в 1586 военном клиническом госпитале Подольска. До этого SHAMAN стал почетным гостем 105-летия Московского высшего общевойскового командного училища, выпускники которого после юбилейного концерта отправились в зону СВО.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему на концертах SHAMAN тысячи людей поют стоя.

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