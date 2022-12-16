Семь человек погибли в ДТП с участием автобуса в Хабаровском крае

В результате ДТП с участием автобуса в Хабаровском крае погибли семь человек. Как стало известно 5-tv.ru, 23 пассажира сейчас уже доставлены в местную больницу. У некоторых из них состояние оценивается как крайне тяжелое.

Страшное ДТП произошло рано утром на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Автобус перевозил вахтовиков. В один момент водитель транспорта не справился с управлением в районе села Троицкое Нанайского района, съехал с дороги в кювет и перевернулся.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Координирует работу спасательных и правоохранительных органов на месте аварии прокурор Нанайского района Андрей Сова. Кроме того, на место происшествия выехал заместитель прокурора Хабаровского края Олег Алексеев. Прокуратура начала проверку соблюдения индивидуальным предпринимателем, в собственности которого находится автобус, правил перевозки пассажиров.

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