SHAMAN посетил Мариуполь и рассказал о его жителях: «Дух людей не разрушен!»

Певец и композитор дал благотворительный концерт не только в ДНР, но и в столице ЛНР. Он осмотрел города и честно рассказал об увиденном.

Певец и композитор Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, посетил освобожденный от националистов Мариуполь и рассказал о стойкости его жителей, несмотря на тяжелые бои в прошлом и разрушение многих зданий. 5-tv.ru публикует видео с его поездкой по городу в ДНР на автомобиле.

«Город — это не архитектура. Город — это не здания. Город — это люди. Поэтому, конечно, что здания в огромном количестве разрушены — это психологически давит. Жить каждый день в такой обстановке — это, конечно, чисто психологически даже, мягко говоря, тяжело. Но, повторюсь, самое главное — это не архитектура, а люди. Архитектуру можно вновь построить. Главное, чтобы не был разрушен дух людей <…> Вот это самое главное. А он не разрушен!» — подчеркнул SHAMAN.

На кадрах видно, что в Мариуполе продолжается жизнь. По дорогам ездят автомобили, на остановках и тротуарах стоят и прогуливаются люди. Сидящий в автомобиле SHAMAN надел толстовку с надписью «Я русский». Так же называется одна из его самых знаменитых песен.

SHAMAN сдержал обещание

Ярослав Дронов посетил не только Мариуполь, но и Луганск. В обоих городах он выступил с благотворительными концертами, выполнив свое обещание. О намерении посетить Новороссию артист заявил в ходе интервью автору и ведущей проекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко.

В Луганске артист спел в местном дворце культуры, который пострадал от обстрелов националистов.

«Конечно, такие поездки меняют восприятие реальности. Одно дело следить за теленовостями, а другое — самому петь во дворце культуры, чей фасад до сих пор хранит следы артиллерийских обстрелов», — заявил артист.

И в ДНР, и в ЛНР публика горячо приветствовала артиста и долго не отпускала со сцены после завершения его выступлений. Исполнив главные хиты, SHAMAN еще больше часа общался со зрителями.

Состоявшиеся в Мариуполе и Луганске концерты стали продолжением серии благотворительных выступлений, которые на регулярной основе проводятся для бойцов российской армии. Так, неделей ранее SHAMAN стал участником акции Минобороны РФ «Лучшим воинам Мира» и выступил перед участниками СВО, которые проходят лечение и реабилитацию в госпитале Подольска.

Освобождение Мариуполя

Бои за Мариуполь начались сразу же после начала спецоперации России по защите Донбасса. Завершились они 16 мая прошлого года сдачей в плен всех прятавшихся в катакомбах завода «Азовсталь» националистов. Боевики ВСУ устраивали огневые позиции прямо в жилых домах, используя мирных людей как «живой щит» и не давая им эвакуироваться. В результате взаимных обстрелов многие здания в городе получили повреждения. Сейчас их активно восстанавливают и налаживают мирную жизнь.

Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Решение о ее начале было принято из-за участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Попытки урегулировать конфликт дипломатически Киев проигнорировал. Президент Владимир Путин называл конечной целью спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время визита в Новороссию SHAMAN провел амбициозный творческий эксперимент. Его участниками стали тысячи военнослужащих и жителей Луганска. И уже вскоре они смогут оценить результаты своего вклада.