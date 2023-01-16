Здесь я дома: SHAMAN дал благотворительный концерт в Луганске и Мариуполе

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 15

SHAMAN выполнил обещание и выступил в Луганске и Мариуполе

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Автор хитов «Встанем» и «Я русский» поделился чувствами, переполнившими его во время гастролей в Новороссии.

Известнейший российский исполнитель, спевший гимн России вместе с главой государства Владимиром Путиным на главной площади страны — SHAMAN — дал благотворительные концерты в Мариуполе и Луганске. Восторженная публика горячо приветствовала артиста и долго не отпускала со сцены после завершения его выступления.

«Нашей встречи я ждал долго. Знал, что меня тоже очень ждут. И примут как родного. Потому что здесь — я дома. В России. Моя команда приложила максимум усилий для того, чтобы концертное шоу в Мариуполе и Луганске запомнилось всем надолго и стало ярким началом этого года», — признался после концерта сам певец.

Исполнив свои главные хиты — «Встанем» и «Я русский» — SHAMAN еще больше часа общался с поклонниками, фотографировался и раздавал автографы, а также записывал видеоприветы для российских бойцов, несущих службу на передовой.

Выступления артиста 14 и 15 января продолжили серию благотворительных концертов, регулярно устраиваемых певцом для российских военнослужащих. Неделю назад SHAMAN присоединился к акции Министерства обороны России «Лучшим воинам Мира» и спел для участников специальной военной операции, находящихся на лечении и реабилитацию в 1586 военном клиническом госпитале Подольска. А до этого SHAMAN стал почетным гостем 105-летия Московского высшего общевойскового командного училища, выпускники которого после юбилейного концерта убыли на фронт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что SHAMAN рассказал о своем истинном долге перед поклонниками.

Тема:
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