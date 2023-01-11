Выпороть на конюшне: Зеленский усиливает охрану для смещения Залужного

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 68

Политолог Марков: усиление охраны офиса Зеленского СБУ может быть попыткой снять Залужного

Фото, видео: www.globallookpress.com / President Of Ukraine Office; Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

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Лидер Незалежной ревнует к главкому армии, популярность которого растет, как на дрожжах.

Контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева, которые инициировала Служба безопасности Украины (СБУ), могут быть завуалированной попыткой снять с должности главнокомандующего Вооруженным силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Таким мнением в комментарии 5-tv.ru поделился политолог Сергей Марков.

«Не исключено, что это происходит в рамках попытки Зеленского снять Залужного. Дело в том, что Зеленский очень ревнует к Залужному, популярность которого уже выше, чем у него», — заявил эксперт.

Марков пояснил, что открыто убрать с должности главкома армии Зеленский не может, так как этого не хотят американцы — истинные хозяева Украины, принимающие в ней ключевые управленческие решения.

В то же время Марков отверг версию о том, что Вашингтон намеревается заменить Зеленского на посту президента Залужным. Он говорит, что это просто контрпродуктивно, учитывая колоссальный объем средств, вложенных в действующего президента Украины.

«Выпороть его на конюшне — да, убрать — нет. В Зеленского столько вложено, он настолько раскручен и превратился в такую поп-звезду, что такими ресурсами разбрасываться неразумно. К тому же он полностью выполняет приказы американцев — максимально убивает жителей Украины, запрещает русский язык и так далее. Поэтому нет никакой необходимости Зеленского убирать», — заключил Марков.

СБУ объявила о проведении контрразведывательных мероприятий в правительственном квартале Киева. Целью объявлено усиление защиты важных государственных объектов и первых лиц правительства в условиях «вооруженной агрессии РФ».

В свою очередь экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что на самом деле Зеленский всерьез опасается переворота со стороны военных и своего физического устранения. В связи с этим СБУ начала отработку возможного штурма офиса президента на Банковой улице.

Ранее политолог Алексей Мартынов в комментарии 5-tv.ru заявил, что «утилизировать» Зеленского могут украинские олигархи. Эксперт напомнил, что глава Незалежной лишил гражданства нескольких украинских олигархов, включая Игоря Коломойского, который, по слухам, помог ему победить на президентских выборах. Поводом для обид олигархов стала и национализация предприятий, из-за которой крупные бизнесмены несут огромные убытки.

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