В Непале началась процедура опознания тел погибших в авиакатастрофе россиян

На борту лайнера, разбившегося после взлета, находилось 72 человека, среди которых было четверо россиян. Никому из пассажиров и членов экипажа выжить не удалось.

Самолет авиакомпании Yeti Airlines рухнул 15 января. Спустя сутки после крушения специалисты приступили к опозданию тел, сообщили в Посольстве РФ в Непале.

Российская дипмиссия тщательно следит за проведением процедуры и ее результатами, но не принимает непосредственного участия в этом процессе. Также посольство находится на связи с семьями погибших в авиакатастрофе россиян и прорабатывает варианты для возвращения тел на родину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на борту самолета, разбившегося в Непале, была 33-летняя жительница Москвы. Беременная девушка летела к своему мужу. Также в числе погибших пассажиров — семья из Ростова-на-Дону.

Что стало причиной крушения самолета, предстоит выяснить специалистам. На месте катастрофы уже обнаружены бортовые «черные ящики». Кроме этого, после трагедии было обнародовано видео, снятое одним из пассажиров в последние секунды жизни.