В Непале началась процедура опознания тел погибших в авиакатастрофе россиян
Посольство РФ: в Непале приступили к опознанию жертв крушения самолета
Фото: BIJAYA NEUPANE / ТАСС
На борту лайнера, разбившегося после взлета, находилось 72 человека, среди которых было четверо россиян. Никому из пассажиров и членов экипажа выжить не удалось.
Самолет авиакомпании Yeti Airlines рухнул 15 января. Спустя сутки после крушения специалисты приступили к опозданию тел, сообщили в Посольстве РФ в Непале.
Российская дипмиссия тщательно следит за проведением процедуры и ее результатами, но не принимает непосредственного участия в этом процессе. Также посольство находится на связи с семьями погибших в авиакатастрофе россиян и прорабатывает варианты для возвращения тел на родину.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на борту самолета, разбившегося в Непале, была 33-летняя жительница Москвы. Беременная девушка летела к своему мужу. Также в числе погибших пассажиров — семья из Ростова-на-Дону.
Что стало причиной крушения самолета, предстоит выяснить специалистам. На месте катастрофы уже обнаружены бортовые «черные ящики». Кроме этого, после трагедии было обнародовано видео, снятое одним из пассажиров в последние секунды жизни.
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