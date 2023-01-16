Гинеколог Селихова рассказала о неочевидных признаках беременности: это работает

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Полина Долгова
Полина Долгова 42

Гинеколог Селихова назвала смену вкуса в одежде и ароматах признаком беременности

Гинеколог Селихова рассказала о неочевидных признаках беременности: это работает

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

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Первый признак — резкая смена вкуса в одежде, питании и ароматах. Но что известно о других?

Акушер-гинеколог Мария Селихова перечислила неочевидные признаки беременности в интервью изданию Газета.ру. Несмотря на то, что основной критерий — это задержка менструации, диагностировать беременность можно и до сдачи теста по неочевидным признакам.

«Первый признак — резкая смена вкуса в одежде, питании и ароматах. Бывает, что женщина начинает любить те вещи, которые раньше не нравились, или наоборот — резкое неприятие того, что всегда приносило удовольствие. Второй признак — повышенная сонливость, тошнота и рвота. Третий признак — изменение либидо. Причем смена может быть резкая: как в сторону повышенного, так и пониженного желания секса», — объясняет гинеколог.

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Определить беременность можно через 7-10 дней с момента оплодотворения с помощью анализа крови на ХГЧ, а визуально наступление беременности определяется на 15-16-й неделе, тогда за счет матки начинает расти живот, а вот линия живота и ореол сосков темнеют, пигментные пятна появляются ближе к 35 неделям беременности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дайнеко опровергла слухи о беременности, снявшись в раздельном купальнике.

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