Дайнеко показала «огромный» живот в ответ на слухи о беременности

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 98

Певица Виктория Дайнеко опровергла слухи о беременности, снявшись в раздельном купальнике

Дайнеко показала «огромный» живот в ответ на слухи о беременности

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Певица решилась на откровенное позирование, чтобы развеять сомнения поклонников и прессы.

Певица Виктория Дайнеко ответила слухи о беременности, опубликовав в соцсети видео, на котором позирует в раздельном купальнике и демонстрирует плоский живот.

«Я, конечно, понимаю, что не дрищ, но вот смотрите, какой у меня „огромный“ живот. Хвастаюсь. Какой смысл хвастаться огромным животом в платье, когда можно это сделать в купальнике, когда ты идешь в бассейн. Вот, пожалуйста, дорогие журналисты, я и мой гигантский живот. Тут, наверное, месяц девятый. Хотя, может, когда-то накаркаете, я не против», — иронично прокомментировала публикацию Дайнеко.

Дайнеко опровергла слухи о беременности.Дайнеко опровергла слухи о беременности. Фото: Instagram* / victoria.daineko

Известно, что певица воспитывает дочь Лидию от барабанщика Дмитрия Клеймана. Пара поженилась в апреле 2015-го, а в октябре того же года у артистов родилась девочка. Несмотря на это, в 2017 году Дайнеко и Клейман развелись.

На днях 35-летняя певица вышла в свет с новым возлюбленным. На премьере фильма «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать» она появилась в сопровождении мужчины, о котором известно то, что он занимается бизнесом, разведен и имеет двух дочерей. При этом на пальце Дайнеко красовалось обручальное кольцо с бриллиантом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Дайнеко подала в суд на экс-супруга Дмитрия Клеймана из-за алиментов дочери.

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