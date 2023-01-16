Еврокомиссия потребовала от России отменить плату за полеты над Сибирью

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 92

ЕК призвала Россию отказаться от сбора с авиакомпаний оплаты за полеты над Сибирью

Еврокомиссия потребовала от России отменить плату за полеты над Сибирью

Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov

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Еврочиновники считают, что транссибирские роялти должны исчезнуть с открытием российского воздушного пространства.

Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за перелеты над территорией Сибири. Об этом заявил руководитель генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей на конференции Airline Economics в Дублине.

«Если однажды у нас появится возможность увидеть открытие российского воздушного пространства, то одна вещь должна исчезнуть — транссибирские роялти», — сказал он.

Еврочиновник добавил, что в отношении России не будут применяться прежние экономические правила.

В начале декабря гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш заявил, что западным странам нужно готовиться к восстановлению отмененных санкциями рейсов через воздушное пространство России. По его словам, закрытие неба над Россией стало «большой проблемой» для многих авиакомпаний, а маршруты над Европой оказались переполнены самолетами. Кроме того, сами рейсы стали более длительными и дорогими.

В ответ на решение Евросоюза о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний 28 февраля Росавиация ограничила полеты над территорией РФ для перевозчиков из 36 стран. Полеты возможны только по спецразрешению ведомства или МИД России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Турция запретила пролет через свое воздушное пространство самолетов из России с двойной регистрацией.

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