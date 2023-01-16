Захарова назвала позором ситуацию с кладбищем во Франции

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 87

Захарова назвала позором прекращение Францией сотрудничества с РФ по кладбищу близ Парижа

Захарова назвала позором ситуацию с кладбищем во Франции

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Власти города Сент-Женевьев-де-Буа отказались принимать от России плату за аренду мест на кладбище русских эмигрантов.

Отказ Франции сотрудничать с Россией по вопросу сохранения и восстановления кладбища Сент-Женевьев-де-Буа, где похоронено много русских эмигрантов, — это позор вопиющей бесчеловечной безнравственности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она отреагировала на решение властей города Сент-Женевьев-де-Буа не брать плату от России за аренду мест на кладбище, где похоронены, в частности, писатель Иван Бунин, балетмейстер Рудольф Нуреев, поэтесса Зинаида Гиппиус.

«Париж, подчинившись стадному чувству, явился на войну с мертвыми? Массовые захоронения солдат Красной армии на территории Франции власти трогать пока не рискуют <…> Поэтому придумали отыграться на могилах русского кладбища, где нашли свой последний покой представители цвета русской эмиграции», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что кладбище сохранялось даже во времена СССР, а сейчас Париж делает его «заложником своего политического заболевания».

При этом, подчеркнула дипломат, могилы солдат Наполеона в России поддерживаются в достойном состоянии, а бойцов полка «Нормандия-Неман» россияне и вовсе чтят наравне со своими героями.

По словам Захаровой, русофобское крыло во Франции хочет сыграть на модной отмене всего русского, а «страдают при этом ни в чем не повинные православные восьмиконечные надгробные кресты русской белой эмиграции».

Посольство России также отреагировало на отказ Франции принимать плату за аренду мест на кладбище. В дипмиссии заявили о неприемлемости того, что политические игры в контексте украинского кризиса ставят под угрозу сохранность могил давно усопших россиян.

Ранее Захарова обвинила Норвегию в дискриминации ученых из России, работающих на архипелаге Шпицберген. По словам дипломата, российским исследователям закрывают доступ к территориям и чинят другие препятствия. Все эти ограничения политически мотивированы и нарушают Договор о Шпицбергене 1920 года, согласно которому Россия, как и все государства-участники, имеет свободный доступ на архипелаг для любой цели и задачи.

Как сообщал 5-tv.ru, Мария Захарова высмеяла новые санкции Киева против российского шоу-бизнеса.

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