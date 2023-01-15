На очереди Хрюша и Степашка: Захарова высмеяла новые санкции Зеленского против шоу-бизнеса

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 53

Захарова: «Жду, когда Зеленский Хрюшу со Степашкой под санкции подведет»

На очереди Хрюша и Степашка: Захарова высмеяла новые санкции Зеленского против шоу-бизнеса

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

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На Украине опубликовали новый список российских звезд, в отношении которых введены ограничения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла новый черный список деятелей российской культуры и шоу-бизнеса, составленный на Украине. В числе других знаменитостей в него попала Ангелина Вовк, известная на всем постсоветском пространстве в качестве ведущей детских телепрограмм «Будильник» и «Спокойной ночи, малыши!».

«Все жду, когда Зеленский Хрюшу со Степашкой под санкции подведет. Если теперь уже и Ангелина Вовк „угрожает национальной безопасности Украины“, то ее два „подельника“ и подавно должны быть запрещены. Хотя, возможно, президент Украины своих не трогает, и марионеток пронесет», — язвительно написала Захарова в своем Telegram-канале.

На сайте президента Украины Владимира Заленского опубликовали очередной санкционный список звезд российского шоу-бизнеса. На этот раз в него попали 198 человек, в числе которых — музыкальный критик Сергей Соседов, певец и композитор Юрий Лоза, актеры Егор Бероев и Эвелина Бледанс.

Введенные против них санкции предполагают, в частности, блокирование активов, ограничение сделок, транзита ресурсов, полетов и перевозок, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств сроком на десять лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под санкции на Украине попали певцы Михаил Шуфутинский, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ирина Аллегрова, Дима Билан и Любовь Успенская, юмористы Евгений Петросян и Михаил Галустян и другие артисты.

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