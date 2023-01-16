Никаких тюбиков: чем на самом деле питаются космонавты на МКС

Современное меню отличается от того, чтобы еще несколько десятков лет назад. А вы знали?

Супы, мясо и рыба, икра и десерты на любой вкус — российский космонавт Анна Кикина показала, чем питаются на МКС.

Многие наверняка сразу представили тюбики с готовой пищей. Но в действительности с началом длительных экспедиций, основу современного «космического меню» стали составлять сублимированные продукты в пластиковых пакетах и блюда в металлических консервных банках. Так же как и в напитках, которые получают, добавляя воду прямо в пакет с наполнителем. Но есть и нюансы. Например, соль на МКС жидкая. Чтобы было удобно.