Никаких тюбиков: чем на самом деле питаются космонавты на МКС

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Россиянка Кикина показала реальную еду космонавтов на МКС

Фото, видео: www.globallookpress.com / ESA; 5-tv.ru

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Современное меню отличается от того, чтобы еще несколько десятков лет назад. А вы знали?

Супы, мясо и рыба, икра и десерты на любой вкус — российский космонавт Анна Кикина показала, чем питаются на МКС.

Многие наверняка сразу представили тюбики с готовой пищей. Но в действительности с началом длительных экспедиций, основу современного «космического меню» стали составлять сублимированные продукты в пластиковых пакетах и блюда в металлических консервных банках. Так же как и в напитках, которые получают, добавляя воду прямо в пакет с наполнителем. Но есть и нюансы. Например, соль на МКС жидкая. Чтобы было удобно.

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