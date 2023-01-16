Эту морду не забудешь: ТОП лучших фото собак с конкурса Dog Photography Awards

Эти четвероногие поражают глубиной своего взгляда и шутливыми улыбками. Не всякий замечает это в быту!

Любителей собак немало порадует подборка лучших снимков четвероногих, которое опубликовало жюри ежегодного конкурса International Dog Photography Awards. Всего набралось около 1400 работ, присланных из полсотни стран. Их разделили на четыре категории и выбрали самые необычные.

Например, первое место в номинации «Портрет и пейзаж» заняла фотограф, снявшая бордер-колли, которая умеет спасать людей, попавших в лавину. А лучшим в категории «Фото в студии» стало необычное изображение пса. Автор признается, что хотелось создать что-то совсем не вписывающееся в норму.