Психика не выдержит: психолог описала, что ждет звезду «Мстителей» Реннера в случае ампутации ноги

Попавшему под снегоуборочную машину актеру врачи поставили неутешительный диагноз.

Голливудскому актеру, звезде фильма «Мстители» Джереми Реннеру предстоят тяжелые испытания. Из-за несчастного случая со снегоуборочной машиной ему могут отнять ногу, а это значит, что жизнь артиста круто изменится. Как возможная ампутация конечности скажется на психике и звездной карьере Реннера, в комментарии 5-tv.ru рассказала психолог Марина Гладышева.

Она отметила, что в целом подобные трагедии переживаются людьми непросто, поскольку в таких случаях начинает страдать их идентификация.

«Общество делит людей на здоровых и инвалидов, поэтому человек сразу попадает в другую категорию, начинает себя по-другому ощущать, и его иначе воспринимают, как будто он особенный. Это отношение порождает большие психологические проблемы для человека. Он уже не понимает, как встраиваться в общество», — пояснила психолог.

Лишившегося конечности человека ждут известные стадии принятия неизбежного — депрессия, отрицание и гнев. Как долго он будет проживать каждую из них, пока не достигнет принятия ситуации, зависит от его психики, возможностей реабилитации, способности встроиться в социум и функционирования в тех условиях, в которых он жил до этого.

Гладышева не исключила, что Реннеру, как знаменитой творческой личности, будет сложнее принять свое новое тело и вернуться в обычный ритм жизни. С другой стороны, армия поклонников актера может поддержать его в трудное время и не оставить один на один с его горем. Это может оказать решающее влияние на то, как сложится дальнейшая жизнь и карьера актера, подчеркнула психолог.

«Это очень индивидуальный момент. Человек может на поддержке пройти через это, а может, наоборот, закрыться и считать, что больше так не сможет, что он уже не такой, как был, и никогда не вернется в профессию. Это непредсказуемо, все очень сильно зависит от психики человека, от того, как пройдет этот процесс для него», — добавила Гладышева.

Она не исключила, что при драматическом развитии событий и погружении в глубокую депрессию актер может «присесть» на наркотики или найти утешение в алкоголе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезде «Мстителей» Джереми Реннеру грозит ампутация ноги после того, как он попал под снегоуборочную машину весом в шесть с половиной тонн.

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