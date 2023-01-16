Мумифицированное тело звезды «Папиных дочек» Владимира Ипатова нашли в Москве

|
Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 229

В Москве обнаружили тело 64-летнего актера Владимира Ипатова

Мумифицированное тело звезды «Папиных дочек» Владимира Ипатова нашли в Москве

Фото: Кадр из сериала «Мавр сделал своё дело»

Читайте нас в: Дзен Новости

Предположительно, актер скончался в собственной квартире около месяца назад.

Артист Владимир Ипатов перестал выходить на связь еще до Нового года. Его дочь сначала пыталась дозвониться до 64-летнего отца, а после обратилась в полицию.

Как сообщает ИА Regnum со ссылкой на источник в правоохранительных органах, труп Владимира Ипатова нашли в московской квартире, где он пролежал около месяца. За это время тело успело мумифицироваться.

Предположительно, актер, сыгравший в сериалах «Папины дочки» и «Физрук», скончался от сердечной недостаточности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в одном из столичных отелей также был найден мумифицированный труп. При странных обстоятельствах в номере оказалось тело молодой женщины в стрингах и бюстье.

-4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.29
0.72 73.83
0.72
🧙‍♀ Гороскоп на 16 января для всех знаков зодиака

Последние новости

21:02
Россиян начнут штрафовать за новые неисправности в авто — полный список
20:53
Мумифицированное тело звезды «Папиных дочек» Владимира Ипатова нашли в Москве
20:46
Не проходя на кассе: купить просрочку в магазинах станет невозможно
20:41
Никаких тюбиков: чем на самом деле питаются космонавты на МКС
20:33
Путин провел рабочую встречу с главой Новосибирской области Травниковым
20:29
Автомобиль с туристами из РФ упал с 25-метровой высоты в Индонезии

Сейчас читают

Особняк в стиле XIX века: обнаружены тайные богатства Инны Чуриковой
Трудная судьба: как живет вытащенная из инвалидного кресла дочь Елены Воробей
Освобождение Соледара и крах ВСУ: как это было
Внимание: работа в Интернете или как не попасться на удочку

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023