И тест не нужен: врач назвала первые неочевидные признаки беременности

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 35

Гинеколог Селихова: первыми признаками беременности являются сонливость и изменение либидо

И тест не нужен: врач назвала первые неочевидные признаки беременности

Фото: www.globallookpress.com / Bilderbox

Читайте нас в: Дзен Новости

Узнать об успешном оплодотворении можно уже через неделю с помощью анализа крови. Но и до обследования порой заметны некоторые изменения.

Существуют неочевидные ранние признаки, указывающие на наступление беременности, кроме задержки менструации, аптечного теста и анализа крови на ХГЧ (Хорионический гонадотропин — гормон, вырабатывающийся на шестой-восьмой день после оплодотворения яйцеклетки. — Прим. ред.). О них в интервью изданию Газета.ру рассказала руководитель экспертного центра женского здоровья, акушер-гинеколог Мария Селихова.

Едва забеременев, женщина начинает иначе одеваться и питаться, меняется вкус. Привычные детали стиля могут измениться на противоположные, любительница черной кожи может внезапно нарядиться в розовые рюши — такое настроение. Еще маркеры — повышенная сонливость, тошнота и рвота. По срокам это еще не токсикоз, но проявления аналогичные, так что знакомьтесь!

«Третий признак — изменение либидо. Причем смена может быть резкая: как в сторону повышенного, так и пониженного желания секса», — пояснила врач.

Как отметила эксперт, живот у беременной женщины начинает расти обычно на 15-й или 16-й неделе. Изменение форм может сопровождаться также потемнением брюшной линии и ореола сосков, появлением пигментных пятен — это происходит ближе к 35-й неделе. Любые внешние изменения в этот период прекрасны, ведь они сообщают о растущей в вашем теле новой жизни. А сложности в виде восприимчивости к запахам и вкусам временны, а в тяжелых случаях и состояниях на помощь придут врачи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из знаменитостей ждет пополнения в 2023 году. Все эти звездные красавицы станут мамами впервые.

-4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
68.29
0.72 73.83
0.72
Мечтать не вредно, вредно — не мечтать: китайский совет дня на вторник, 1...

Последние новости

4:20
В Италии полиция арестовала главаря Cosa Nostra
3:51
Российские и белорусские хакеры взломали системы Налоговой службы США
3:26
И тест не нужен: врач назвала первые неочевидные признаки беременности
3:15
Мечтать не вредно, вредно — не мечтать: китайский совет дня на вторник, 17 января
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 января, для всех знаков зодиака
2:50
Зосима Пчельник: зачем 17 января принято крепить на одежду чертополох

Сейчас читают

«Сваливают старье»: эксперт оценил поставки Украине британских БТР Bulldog
Трудная судьба: как живет вытащенная из инвалидного кресла дочь Елены Воробей
«Если бы не медики, он бы уже умер»: украинский продюсер Бардаш о Зеленском
Внимание: работа в Интернете или как не попасться на удочку

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023