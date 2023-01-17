🧙‍♀ Гороскоп на 17 января для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 января, убывающая Луна в знаке зодиака Скорпион располагает к творческой и интеллектуальной работе, труду с энтузиазмом и вдохновением. Многие смогут в ближайшее время решить проблемы, которые долго не поддавались и отравляли жизнь. Но без усердия и воли ничто не сдвинется с мертвой точки. Можно прямо сегодня начать ремонт, требующий разрушения и нового строительства, но необходима особая осторожность при использовании тяжелых и опасных инструментов. Если же настроя на так называемые большие дела нет, не нужно себя заставлять. В таком случае проведите день пассивно, в покое и уединении. Не начинайте ничего нового, но старые долги людям и работе обязательно отдайте.

Какие в 2023 году будут коридоры затмений и какие неудачи они преподнесут?

♈ Овен

Звезды предсказывают вам большие перемены и рост в сфере карьеры и финансов. Вы давно ждали возможности, строили планы, приготовьтесь их исполнить. Подготовка здесь принципиальный момент. В нее включается и настрой действовать быстро по обстоятельствам, реагировать на перемены незамедлительно. Важно быть готовым и к последствиям — что вы будете делать со свалившимся на вас вознаграждением за труды? И об этом стоит подумать заранее. Настало время заменить повествование о неудачах верой, а о недостатке — процветанием. И не забывайте о благодарности, Вселенная поддержала вас больше, чем вы можете себе представить!

Космический совет: работайте усердно, не за горами время вашего процветания.

♉ Телец

Иногда выбрать достойный сценарий сложно. Соблазн пройти свой путь легкой дорогой, чужими силами, хитростью — очень велик. Но это очень обманчивые впечатления, Тельцы! Не попадайтесь в ловушку. Помните, где бесплатный сыр. Да и весы правосудия были переданы в ваши руки не просто так. Вместе с силой приходит ответственность, помните? Когда дело доходит до сердечных дел, звезды просят вас оценивать как действия, так и слова. Исполняются ли данные вам обещания, можно ли верить человеку рядом?

Космический совет: не выбирайте легкий путь, выбирайте правильный.

♊ Близнецы

Энергия конфликта окружает вас в этот момент. Трудно прислушиваться к своим собственным мыслям и еще труднее пытаться объяснить свою точку зрения другим людям. Для начала отпустите потребность быть понятым. Если вы знаете правду, вы уже в выгодной позиции, чтобы ее приняли окружающие порой нужно время. Но сила в правде, и она на вашей стороне. Не убеждайте непробиваемых, не получится. Даже если вы раздвинете волны морские и укажете единственно верный путь, вас назовут фокусником. Оставьте это и посвятите время доставляющим удовольствие делам. Вы узнаете, когда придет время снова выйти в мир.

Космический совет: пока сосредоточьтесь только на приносящих радость делах.

Гадание по таро: на какую сказку будет похожа ваша жизнь в Новом 2023 году

♋ Рак

Взаимность — это ключ, взаимность — это основа счастливого союза. Творческого, профессионального и романтического. Итак, если вашу энергию здесь не уважают, дайте себе разрешение собрать все по кусочкам и двигаться дальше. Если вы не позаботитесь о себе, то кто же? Когда дело доходит до профессиональных вопросов, проявите предельную внимательность. Звезды указывают на корыстного недоброжелателя, мечтающего добиться удобного положения вашим трудом. Хорошо, что у вас есть выбор. У вас всегда есть выбор. Не стесняйтесь требовать то, что по праву принадлежит вам в данный момент.

Космический совет: не забывайте, взаимность — основа здоровых отношений.

♌ Лев

Иногда уход за собой выглядит как лосьоны и микстуры. В других случаях это выглядит как расстановка приоритетов, установление границ и отказ от того, что не резонирует с песней вашей души. Пока вы никому не причиняете вреда в процессе, вы имеете на это полное право. Окружающим придется принять такую действительность. Даже если им не нравится, помните — это справедливо, и вы не должны жертвовать собой ради чужого комфорта. Непростая задача, верно? Скрасить тяжесть решений поможет творчество. Реализуйте давние идеи, попробуйте новое, создайте что-то красивое. Это гармонизирует.

Космический совет: обратитесь ко внутреннему художнику, сделайте творчество медитацией.

♍ Дева

Может, дело не в людях в вашей жизни, не в окружении и не в обстоятельствах. Может быть, дело только в вас и вашем внутреннем состоянии. Нет гармонии в доме — нет в остальных делах, считайте это правилом. Вы не построите здоровых отношений, если полностью дестабилизированы, не шагнете вперед в карьере, если не в силах навести порядок на столе. Так что давайте, надевайте кислородную маску сначала на себя. На этой неделе найдите способ сойти с хомячьего колеса, восполнить внутренние резервы. Посвятите себя практикам, помогающим воссоединиться со своим чувством цели и пробудить радость внутри. Если для этого придется разочаровать нескольких человек, пусть. Это нормально.

Космический совет: берегите свои физические и душевные силы, заботьтесь о себе.

♎ Весы

Вы пережили один трагический конец или двадцать — не важно. И одна ошибка может заставить потерять доверие к Купидону раз и навсегда. Но худший выбор — последовать за этим чувством разочарования, поверить в него как в единственную правду и захлопнуть двери сердца для всех. Вселенная учит нас каждый день. Все происходит с большой и правильной целью — для нас. Даже тяжкие испытания. Иногда Вселенная вмешивается, чтобы очистить судьбу от лишних элементов, не соответствующих главному пути и цели. Так она освобождает место для лучшего, ценного, истинного. Ваше счастье ждет вас, идите к нему.

Космический совет: найдите способ оставаться открытым, несмотря на весь негативный опыт.

Их собственный ад: чего боятся разные знаки зодиака

♏ Скорпион

Каждый раз, когда вы делаете шаг в неизвестность, каждый раз, когда вы решаете себе исследовать незнакомое, ваши старые страхи обязательно настигнут вас. Хорошо, что теперь вы знаете об этой закономерности. Теперь у вас есть возможность освободиться от устаревшего сценария и снова поверить в себя. Итак, верните свою веру в себя, хорошо? Ваш внутренний компас уже знает направление, в котором вы должны двигаться. Вам просто нужно сделать этот первый шаг.

Космический совет: не играйте в жизнь по чужим сценариям, пишите свой!

♐ Стрелец

Если так задумано, то получится вопреки всему. Если это не должно быть частью вашей истории, то никакая сила не удержит все неподходящие детали вместе. Итак, позвольте тому, что должно развалиться, развалиться. Это один из главных законов Вселенной — нечто лучшее приходит на смену отжившему. Позвольте неустойчивым основам рухнуть, пока вы остаетесь в центре своей собственной Вселенной. Есть порядок в хаосе и хаос в порядке. Верьте, что божественный план работает в вашу пользу!

Космический совет: даже в хаосе дней помните — Вселенная действует вам во благо.

♑ Козерог

Иногда нужно говорить жизни «да», что бы она ни предлагала. Пробовать новое, дерзать, искать, вдохновляться необычным и несвойственным именно вам. Сегодня день, когда можно распустить волосы и позволить своей спонтанной стороне идти впереди. Помните, это не должно иметь смысла ни для кого. Это даже не должно иметь для вас смысла. Нужно только, чтобы в вашем сердце пробудилась песня души. Чтобы вам было хорошо и весело. Цитата философа и духовного деятеля Алана Уоттса пусть будет вашим правилом сегодня: «Это настоящий секрет жизни — быть полностью вовлеченным в то, что вы делаете здесь и сейчас».

Космический совет: вопрос не имеет значения. Пусть ответ будет «да»!

Гороскоп карьеры — 2023: что Кролик приготовил каждому знаку зодиака

♒ Водолей

Поступать правильно не всегда легко. Помните, что от вашего решения зависят жизни других людей, и это поможет вам проявлять необходимую осторожность. Если вам трудно понять, в какую сторону идти, успокойте ум и посмотрите на вещи с точки зрения другого человека, как бы со стороны. Тех представителей знака, кто находится в процессе покупки дома или открытия нового предприятия, звезды просят привести в порядок документы. Еще лучше — проконсультироваться со специалистом, потом только двигаться дальше. Делайте только уверенные шаги.

Космический совет: поступайте правильно для себя, но не в ущерб окружающим.

♊ Рыбы

Вы есть любовь, и вы любимы, и именно эта вибрация любви, которую вы держите внутри себя, доставляет вам радость просто быть рядом с человеком. Недостаток, конечно, у этой великой способности есть: вы становитесь склонными к привлечению нарциссов и энергетических вампиров, Рыбы. Безоговорочно отдавайте тем, кто заслуживает вашей любви, в то же время соблюдайте энергетические границы. Это не прихоть и не блажь, в принципиально важная практика, которая здорово повышает качество жизни. Да, и еще одна вещь! Если вы планируете дать кому-то второй шанс, убедитесь, что вы делаете это на своих условиях.

Космический совет: смелее расставляйте четкие границы там, где это необходимо.

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