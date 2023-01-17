Сдала коллегу: Марина Александрова показала фото Анны Ковальчук без макияжа

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 366

Актрисы Анна Ковальчук и Марина Александрова сфотографировались до и после грима

Сдала коллегу: Марина Александрова показала фото Анны Ковальчук без макияжа

Фото: www.globallookpress.com / Semen Likhodeev

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Знаменитости вместе снимаются в сериале об императрице Екатерине II.

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Актриса Анна Ковальчук не стареет и не нуждается в косметике — может, не зря именно ей досталась роль Маргариты в сериале по знаменитому роману Булгакова? Может, волшебный крем на площадке раздавали вовсе не бутафорский? Как бы то ни было поклонники в восторге от вечно молодой звезды. Ни годы, ни труды в кино и театре ее не берут.

Фото 45-летней Ковальчук без прикрас опубликовала в личном блоге ее коллега по сериалу «Екатерина. Фавориты» Марина Александрова, пишет 7Дней.ru. Артистки сделали совместные снимки в гриме и без. Вопреки ожиданиям обе и до, и после выглядели одинаково естественно и прекрасно. Очевидно, гримеры проекта добиваются аутентичности, не используя хитрости современного визажа и подчеркивая натуральность лиц актеров. Так что из перемен в образах Ковальчук и Александровой — только костюмы да прически.

Народная артистка РФ Анна Ковальчук — сериальный рекордсмен. «Тайны следствия» с ней в главной роли снимаются с 2000 года и не теряют популярности. За роль Марии Швецовой актриса стала лауреатом приза «за воплощение образа положительного героя» на международном правовом кинофестивале «Закон и общество». На ее счету также медаль «За содействие» Следственного комитета РФ. На самом старте проекта, когда она забеременела, сценарий был полностью переписан под новые реалии, а сцена кормления новорожденного ребенка следователя была взята из жизни самой Ковальчук.

Артистка замужем за предпринимателем Олегом Капустиным с 2007 года, пара воспитывает сына Добрыню. В первом браке с Анатолием Ильченко Ковальчук родила дочь Злату, осенью девушке исполнилось 22 года. Ранее 5-tv.ru сообщал об очередном пополнении в семье знаменитости.

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