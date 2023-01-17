На Украине «затерялись» полсотни американских внедорожников

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По словам депутата Верховной Рады, машины для нужд фронта развозят украинских чиновников по киевским ресторанам.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jasen Vinlove; 5-tv.ru

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А полсотни внедорожников, которые концерн General Motors отправил Киеву — вообще потерялись.

Машины должны были развозить раненых и служить нуждам фронта, но на баланс соответствующих ведомств так и не поступили.

По словам одного из депутатов Верховной Рады, он ежедневно наблюдает, как эти внедорожники развозят вип-персон по киевским ресторанам.

Еще одну машину нашли у замглавы офиса Зеленского. Оправдываясь, чиновник заявил, что для фронта его авто якобы не подходит.

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