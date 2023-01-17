Водитель сгорел в салоне: жуткое лобовое ДТП произошло в Татарстане

В результате аварии на трассе Казань — Оренбург погибли два человека. Еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.

Два человека погибли в результате аварии в Татарстане. На трассе Казань — Оренбург лоб в лоб столкнулись два автомобиля.

По предварительным данным, водитель отечественной легковушки превысил скорость, выехал на встречку и врезался в иномарку.

От удара его машину отбросило в кювет, и она загорелась. Мужчина не сумел выбраться из салона.

Погиб также пассажир иномарки. А ее водитель доставлен в больницу в тяжелом состоянии.