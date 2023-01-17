Водитель сгорел в салоне: жуткое лобовое ДТП произошло в Татарстане
Два человека погибли в результате ДТП с возгоранием на трассе Казань — Оренбург
Фото, видео: 5-tv.ru
В результате аварии на трассе Казань — Оренбург погибли два человека. Еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.
Два человека погибли в результате аварии в Татарстане. На трассе Казань — Оренбург лоб в лоб столкнулись два автомобиля.
По предварительным данным, водитель отечественной легковушки превысил скорость, выехал на встречку и врезался в иномарку.
От удара его машину отбросило в кювет, и она загорелась. Мужчина не сумел выбраться из салона.
Погиб также пассажир иномарки. А ее водитель доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
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