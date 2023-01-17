Россия сократила морские поставки нефти Западу

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Одна за счет дружественных стран объем экспорта удалось увеличить.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Soeren Stache; 5-tv.ru

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Россия существенно сократила морские поставки нефти Западу. Но в накладе наша страна не останется. Параллельно наращивает объемы поставок черного золота в дружественные страны — Турцию, Египет, Индию и Китай.

За счет такого перераспределения в целом экспорт в 2022 году не только не сократился, но и вырос на семь процентов.

В феврале Запад вводит предельные цены на нефтепродукты. По мнению экспертов, такая политика приведет лишь к тому, что Европа станет покупать российские нефтепродукты у стран-перепродавцов. У той же Турции или Китая.

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