Россия сократила морские поставки нефти Западу

Россия существенно сократила морские поставки нефти Западу. Но в накладе наша страна не останется. Параллельно наращивает объемы поставок черного золота в дружественные страны — Турцию, Египет, Индию и Китай.

За счет такого перераспределения в целом экспорт в 2022 году не только не сократился, но и вырос на семь процентов.

В феврале Запад вводит предельные цены на нефтепродукты. По мнению экспертов, такая политика приведет лишь к тому, что Европа станет покупать российские нефтепродукты у стран-перепродавцов. У той же Турции или Китая.