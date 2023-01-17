«Мы так ждали»: Клава Кока устроила себе каникулы в Мексике

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 23

Клава Кока отдыхает в Мексике и опубликовала пикантные фото в красном купальнике

«Мы так ждали»: Клава Кока устроила себе каникулы в Мексике

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Теперь личный блог знаменитой артистки украшен свежими фото в купальнике.

Певица Клава Кока устала от зимнего пейзажа и отправилась в небольшое путешествие, теперь красавица гуляет на пляже и наслаждается теплыми лучами солнца. Конечно, о безмерной радости вокалистка сообщила в соцсетях. Звезда выложила серию фото в открытом красном купальнике и показала подписчикам свою стройную фигуру.

«Каникулы в Мексике», — подписала она серию снимков.

Певица Клава Кока позирует в купальнике для фото на мексиканском пляжеПевица Клава Кока позирует в купальнике для фото на мексиканском пляже. Instagram* / klavacoca

Подписчики моментально осыпали блондинку комплиментами. Многие фанаты обратили внимание на потрясающую фигуру певицы, отметили ее женственность, изящество и пластичность. При этом почитатели отметили, что у артистки натуральная красота. Этим могут похвастаться далеко не все звезды.

«Обычная девушка… И слава богу! Без всяких губ-пельмешек, подбородков перекроенных и так далее. Девчонкам маленьким пример хоть адекватный»;

«Офигеть, какая фигура!»;

«Какая красивая! Мы так ждали фотографии, теперь хотим еще»;

«Вы красотка. У вас просто обалденная фигура», — заявили поклонники.

Стоит отметить, что красный купальник оказался не единственным событием в Мексике. Певица также оказалась на свадьбе, правда, в качестве гостя. Именно это и расстроило звезду — когда уже появится ее принц на белом коне? Вероятно, совсем скоро. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Клаву Коку позвали замуж.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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«Мы так ждали»: Клава Кока устроила себе каникулы в Мексике

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