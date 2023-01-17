Как работать в женском коллективе и не сойти с ума: простые правила

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Рита Миронова
Рита Миронова 39

Россиянам рассказали, как работать в женском коллективе без вреда для нервной системы

Как работать в женском коллективе и не сойти с ума: простые правила

Фото: www.globallookpress / Андрей Аркуша

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Работать в таком коллективе нелегко даже самим женщинам. Как не попасть в руки сплетницы и манипуляторши и самой не стать такой же?

В женском коллективе зачастую складывается напряженная и сложная обстановка в силу разных характеров сотрудниц. Чтобы сберечь психику и нервную систему, необходимо придерживаться нескольких простых правил, подробнее о которых рассказывает Сибкрай.ru.

Реагируйте на советы без агрессии (даже на ненужные!)

Коллеги могут без конца высказывать свое мнение или давать советы по поводу ваших методов работы, вашего внешнего вида или поведения. Чтобы не нервничать и не портить отношения в коллективе, реагируйте на такие ситуации вежливо, независимо от того, просили вы этот совет или нет.

Общайтесь со всеми коллегами с наименьшим ущербом для себя

Выстраивать отношения в коллективе нужно даже с теми, кто совсем не нравится вам по характеру. Главное — не идти на поводу у сплетниц и завистниц, а также ни в коем случае не бороться с ними их же методами. К каждой коллеге старайтесь относиться как можно вежливее, но не льстите и не нахваливайте их без повода.

Не сплетничайте

Не секрет, что женский коллектив полон сплетен и интриг. Но не стоит идти на поводу коллег и поддерживать этот порыв — твердо, но вежливо дайте понять, что не будете участвовать в обсуждениях и не интересуетесь личной жизнью других коллег.

А чтобы не сплетничали о вас, не давайте повода. Меньше рассказывайте о делах в коллективе, и тогда у них не будет информации для обсуждения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как слабому полу выжить среди сильного на работе.

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