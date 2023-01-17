Какие рецептурные лекарства можно будет получить на дом уже весной?

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 41

Минздрав РФ составил список доступных для онлайн-заказа и доставки на дом рецептурных лекарств

Какие рецептурные лекарства можно будет получить на дом уже весной?

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Сейчас россияне заказывают из аптек только препараты свободного отпуска.

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Россияне смогут заказывать дистанционно и оформлять доставку курьером на дом рецептурных лекарств. В Москве, Подмосковье и Белгородской области эта услуга будет доступна с 1 марта — когда вступит в силу соответствующий порядок торговли препаратами. Минздрав РФ уже подготовил перечень медикаментов, в нем более тысячи наименований, в том числе антибиотики, гормональные средства, необходимые больным ВИЧ, и многие другие.

Сейчас к заказу домой доступны только препараты свободного отпуска. Вышеперечисленные таблетки и микстуры продаются сегодня только в аптеках и строго по рецепту. Однако и в новом списке Минздрава не будет психотропных лекарств и сильнодействующих лекарств с наркотическими компонентами, пишет «Российская газета». Они по-прежнему будут отпускаться по спецрецепту.

В конце прошлого года Росздравнадзор выбрал 503 аптеки, что получили право доставлять на дом лекарства из перечня Минздрава. Власти обязали эти торговые точки тщательно следить за условиями хранения и перевозки «рецептурки», а также наличием у пациента оснований для их покупки. Выдача будет производиться по электронному рецепту. Бумажный в этом случае оказывается менее надежным и непригодным, так как существует возможность ввести курьера без медицинского образования в заблуждение.

Как отметили представители Всероссийского союза пациентов (ВСП), это долгожданное нововведение получило шанс на осуществление благодаря пандемии и карантинным ограничениям. Сначала дали дорогу лекарствам без рецепта, теперь дошло дело и до более сильных препаратов. Это большая помощь людям с инвалидностью, пенсионерам и семьям с маленькими детьми.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) активизировать контроль цен на лекарства, продукты, строительные материалы и услуги сотовой связи.

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