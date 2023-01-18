Миллионный долг вместо красоты и молодости: как медцентры обманывают пенсионерок

Обещания модельной карьеры после серии омолаживающих процедур обернулись кредитным рабством для группы жительниц Москвы.

Московские пенсионерки в погоне за омоложением теряют миллионы рублей. Мошенники организовали хитроумную схему — обещают модельную карьеру в обмен на некоторые вложения в себя. В итоге солидные инвестиции приносят прибыль только аферистам. Как не пополнить список жертв, которых требует красота, разбирался корреспондент «Известий» Артем Яковенко.

До посещения частной клиники 74-летняя Нина Васильевна и так жила скромно, после похода туда сводить концы с концами стало еще сложнее. Менеджеры оформили на нее два кредита по полмиллиона каждый. Уверяли, что сделают из пенсионерки фотомодель. Нужно только пройти дорогостоящий курс бьюти-процедур — и можно заключать рекламный договор.

«Вот они сделали мне маску, видимо, получше стала выглядеть. Они меня сфотографировали и сказали, что буду как фотомодель для сравнения — что было до того, как сделали маску, что после того. За это мне, как бы будут доплачивать», — поделилась пенсионерка.

Принять на работу обещали через пару процедур. Главное — оплатить полный курс. Однако долги копились, здоровье ухудшалось. А моделью Нина Васильевна так и не стала. В месяц она выплачивает банку в общей сложности 25 тысяч рублей при пенсии меньше 20. Приходится подрабатывать. Такую же историю рассказала и Наталья Лобанова. Ей позвонили из клиники, предложили пройти бесплатное обследование. Специалисты заверили — у пенсионерки серьезные проблемы с суставами — нужны дорогостоящие уколы.

«Знаете, как уговаривали? Просто стояли с двух сторон: „Надо, надо! Обязательно! А то у вас такие могут быть проблемы, что придется даже делать операцию“», — вспоминает женщина.

Пенсионеров в медклинику приглашают на бесплатное обследование. Уже на приеме выясняется, что несмотря на преклонный возраст, красоту можно вернуть. Цена такого удовольствия — от 300 тысяч до миллиона рублей. Если с финансами туго — в медцентре можно оформить кредит под какие-то 30% годовых.

Когда деньги или процедуры заканчиваются, сотрудники клиники предлагают взять новый займ, уже на большую сумму. Якобы таким образом можно будет закрыть первый кредит, а на остаток закончить процедуры. Но это только на словах. На деле у клиента фирмы остаются два кредита и долг, за который придется расплачиваться не один год. Если человек хочет расторгнуть договор, клиника меняет адрес, учредителя и название, то есть фактически становится другой компанией. Возмущенным клиентам там предлагают взять… Новый кредит!

«Мы вам все сделаем, частично мы перекроем первый кредит. Но вы должны с нами оформить кредит другой. Мы совсем к ним не относимся… Выяснилось, что у меня уже два кредита, ничто не перекрылось», — рассказала жертва хитрой схемы Надежда Иванова.

Название клиник меняется, а номер, по которому нужно записываться на прием по-прежнему работает. Звоним. Менеджер приглашает уже на новый адрес. На месте ситуацию объясняют так: с прошлыми адресами клиник и компаниями эта никак не связана, а приглашение на прием по одному номеру телефона — результат перекупки телефонной базы.

«Я только что с этого начала разговор! Куплена база клиентов. Вас устраивает этот ответ? Есть договор, который подтверждает, что мы купили данную базу клиентов», — возмущенно объясняется сотрудница учреждения.

По документам это действительно другая компания. По мнению экспертов, купив базу, этот медцентр взял на себя все обязанности по предыдущим договорам. И теперь должен оказать уже оплаченные услуги, которые не получили клиенты. Причем абсолютно бесплатно. А если потребителя что-то не устроит, то вернуть деньги. И он сможет получить услугу, за которую выплачивает кредит, или расторгнуть договор.

Теперь всем «старым» клиентам необходимо перезаключить договоры и проследить за тем, чтобы в новом соглашении прописали возможность возврата денег. Главное, чтобы к этому времени клиника опять не переехала, сменив название.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новой мошеннической схеме обмана сотрудников, ищущих удаленную работу.