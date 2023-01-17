Российский рекордсмен Хайруллин раскрыл секрет силы настоящего мужчины: все просто

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 60

Рекордсмен Фанис Хайруллин: нужно много отдыхать и хорошо питаться

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

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Если хотите быть лучше остальных — следуйте советам. Применимы они не только в спорте.

Молодой человек из Нижнего Тагила Фанис Хайруллин установил новый рекорд России, совершив отжимания с хлопком перед собой. За одну минуту он успел сделать 31 повторение. О том, чем так полезны отжимания, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал сам спортсмен Фанис Хайруллин.

По его словам, в первую очередь важен отдых и правильное питание.

«Когда я встаю, и делаю зарядку, то всегда делаю отжимания от пола, чтобы кровь по организму начала лучше циркулировать. Таким образом, ты быстрее просыпаешься и заряжаешься с самого утра энергией, которой хватит тебе на целый день. Удобство упражнения в том, что ты можешь сделать его когда угодно и где угодно — тут много пространства не надо. Плюс, можно проработать большую часть группы мышц», — рассказывает рекордсмен.

Он также добавил, что делает массу видов отжиманий: и на тыльной стороне ладони, и даже на пальцах. А в зависимости от постановки рук идет разная нагрузка. Например, узкий хват — грудные мышцы, а широкая постановка рук и большая амплитуда — широчайшие мышцы спины.

Спортсмен советует тем, кто собирается ставить новые рекорды всегда делать разминку перед тренировкой.

«Обязательно нужно делать разминку, чтобы не получить какое-то растяжение или травму, которая отстранит тебя от тренировок и ты даже не сможешь подготовиться к соревнованию, не то, чтобы установить рекорд. Если не получается тот результат, который ты хотел, то нужно не расстраиваться, а фиксировать все на видео, чтобы потом посмотреть, какие были допущены ошибки и стараться их исправить», — говорит Хайруллин.

Спортсмен заключил, что даже если человек только начинает заниматься спортом, то всегда нужно ставить себе цель, к которой он будет дальше двигаться. А еще посоветовал заниматься в паре с кем-то, чтобы было небольшое соперничество. Ведь именно таким образом ваши результаты могут пойти выше.

Если кто-то планирует пойти на рекорд, то это очень просто сделать. Нужно оставить заявку на рекорд, который уже есть, либо ставить свою собственную планку. Затем отправляется техника выполнения упражнения, который должны увидеть эксперты. Затем вы снимаете видео с учетом всех рекомендаций, отправляешь его экспертам. В течение двух-четырех недель вам присылают ответ, рекордсмен вы, или нет.

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