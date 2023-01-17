Психолог назвал три важных шага, чтобы построить долгосрочные отношения

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Рита Миронова
Рита Миронова 50

Психолог Некрасов: для долгосрочных отношений женщине нужно озвучивать свои цели сразу

Психолог назвал три важных шага, чтобы построить долгосрочные отношения

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Эти базовые подсказки помогут женщине выйти замуж за мужчину своей мечты.

Некоторые женщины, как бы ни старались, не могут дойти с партнером до ЗАГСа. Это вызывает зависть к тем, кого берут в жены на второй месяц отношений, а то и раньше. Чем при выборе руководствуются мужчины рассказал психолог Александр Некрасов.

Сначала женщине нужно разобраться, почему она хочет замуж: родители торопят, хочет финансового обеспечения от мужчины или, может, ей нужен защитник. Когда с потребностью будет ясно, женщине надо вспомнить, что отношения — это взаимообмен. Поэтому важно понять, что она может отдать взамен.

«Если с женщиной только спят, а она хочет большего — это говорит лишь о трех вещах: она тоже соглашается на секс, она не говорит о своих желаниях и условиях, она не спрашивает о дальнейших планах мужчины», — отметил Некрасов в беседе с aif.ru.

По его мнению, женщине нужно озвучивать свои цели уже на первом свидании — просто интим или серьезные отношения со свадьбой в будущем. А также не стоит возлагать ответственность за свою жизнь на мужчину.

«Проблема в том, что мужчину не предупредили о возложенных на него функциях папы или деда Мороза. Он в свою очередь думает: „Если ей что-то надо, она мне скажет“. Если женщина ждет, что мужчина сделает ее счастливой, то ей придется потрать свое время, чтобы найти мужчину, который захочет это сделать для нее. Другое дело, если она сама себя делает такой. Она становится вдвойне притягательной для мужчины», — отметил психолог.

Ранее 5-tv.ru писал, как раз и навсегда завершить отношения.

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