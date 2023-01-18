Выжил ли Джек? Джеймс Кэмерон ответил на главный вопрос фанатов «Титаника»

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 36

Джеймс Кэмерон опроверг теорию, что Джек мог бы выжить в конце «Титаника»

Выжил ли Джек? Джеймс Кэмерон ответил на главный вопрос фанатов «Титаника»

Фото: www.globallookpress.com / FS

Читайте нас в: Дзен Новости

Многолетние претензии фанатов фильма к финалу эпопеи заставили режиссера поставить точку в этом споре раз и навсегда.

Самая трогательная сцена в легендарном фильме «Титаник» показалась зрителям неправдоподобной. Об этом рассказал сам режиссер картины Джеймс Кэмерон. Для того, чтобы подтвердить теорию о том, что актеры Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо не смогли бы вдвоем поместиться на плавающем обломке двери, режиссер провел научное исследование.

Специально для предстоящего документального фильма «Титаник: 25 лет спустя», Кэмерон нанял профессионалов, чтобы воспроизвести сцену. В итоге получилось, что Роуз и Джек никак не могли бы выжить вдвоем на обломке двери. Видео можно посмотреть тут.

Кадр из к/ф «Титаник», реж. Джеймс Кэмерон, 1997 г.

А ведь в течение многих лет поклонники этого фильма пытались достучаться до режиссера и доказывали, кто как мог, что и Джек тоже смог бы удержался на этой двери. Тогда создатель картины пояснял, что все дело только в плавучести самой двери, а не в желании «убить» своего персонажа. Мол, если бы Джек забрался на плот, он бы перевернулся и утонули оба любовника.

В 1998 году «Титаник» был выдвинут на соискание кинопремии «Оскар» в 14 номинациях, в результате получил 11 статуэток, включая награду «Лучший фильм» 1997 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему крушение «Титаника» стало культовой катастрофой.

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
68.66
0.37 74.26
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на 17 января для всех знаков зодиака

Последние новости

0:35
Карта «Тройка» и телефон: как не сесть в тюрьму за найденную на улице вещь
0:20
Хирург или косметолог? Алла Довлатова показала свое лицо после процедур
0:09
Выжил ли Джек? Джеймс Кэмерон ответил на главный вопрос фанатов «Титаника»
23:52
Может лучше санкции против руководства МВД Германии? Захарова высмеяла задержание Греты Тунберг
23:39
Брухунова требует уволить таксиста, который во время движения гладил волосы
23:20
Что даст РФ внесенный Путиным законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы

Сейчас читают

Иммунолог Крючков спрогнозировал рекордную за 5 лет заболеваемость по гриппу
Над старухой все глумятся: Сорвавшаяся после пошлого признания Галкина* Пугачева учинила громкие разборки
Российская нефть оправилась: танкерные поставки резко выросли
На голову или машину упала сосулька: Кто виноват и куда обращаться за компенсацией

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023