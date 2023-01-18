Почему рассказы о пионерах-героях могут убить любовь школьников к литературе?

Совфед порекомендовал Минпросвещения подумать о возвращении в школьную программу «Молодой гвардии» и «Повести о настоящем человеке». Поймут ли современные дети советскую идеологию времен ВОВ?

Чтобы увлеченно и осознанно читать о Великой Отечественной войне, школьникам нужно разбираться в исторических фактах и понимать идеологию советского общества. Иначе дети могут просто не понять произведение, и — за счет негативного опыта — изучение подобных текстов приведет к отторжению литературы как предмета.

Так учитель Юлия Шнайдер прокомментировала инициативу Совфеда относительно возвращения в программу «Молодой гвардии», «Повести о настоящем человеке» и рассказов о героях-пионерах. В интервью изданию Газета.ру педагог предположила, что лучше сделать работу с книгами о военных подвигах и патриотах прошлого дополнительной — опциональной. Например, за лишнюю оценку или другое поощрение.

По мнению Шнайдер, идея воскресить творчество Фадеева и Полевого интересна, но реализация требует некоторой подготовки. Произведения советских авторов пропитаны идеологией своего времени, которая ценилась тогда повыше художественности. Эта особенность запросто смутит ум юного школьника, если он, как говорится, не в материале.

«Ученики могут воспротивиться погружению в подобную литературу, возникнет отторжение как к самой литературе, так и к образовательному процессу в целом. Может быть совершена та же ошибка, что и с повестью „Тарас Бульба“. Это произведение изучают в седьмом классе, когда детям еще тяжело его понять и выявить главный смысл. Позднее школьники предвзято воспринимают все произведения Гоголя», — сказала педагог.

Юлия Шнайдер подчеркнула, что от изучения советской литературы будет больше толка, если не делать соответствующие книги обязательной частью школьной программы. И браться за них лучше не раньше девятого класса.

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