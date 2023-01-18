Почему рассказы о пионерах-героях могут убить любовь школьников к литературе?

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 28

Педагог Шнайдер: чтение рассказов о пионерах-героях в школе должно быть опциональным

Почему рассказы о пионерах-героях могут убить любовь школьников к литературе?

Фото: www.globallookpress.com / Игорь Зотин

Читайте нас в: Дзен Новости

Совфед порекомендовал Минпросвещения подумать о возвращении в школьную программу «Молодой гвардии» и «Повести о настоящем человеке». Поймут ли современные дети советскую идеологию времен ВОВ?

Чтобы увлеченно и осознанно читать о Великой Отечественной войне, школьникам нужно разбираться в исторических фактах и понимать идеологию советского общества. Иначе дети могут просто не понять произведение, и — за счет негативного опыта — изучение подобных текстов приведет к отторжению литературы как предмета.

Так учитель Юлия Шнайдер прокомментировала инициативу Совфеда относительно возвращения в программу «Молодой гвардии», «Повести о настоящем человеке» и рассказов о героях-пионерах. В интервью изданию Газета.ру педагог предположила, что лучше сделать работу с книгами о военных подвигах и патриотах прошлого дополнительной — опциональной. Например, за лишнюю оценку или другое поощрение.

По мнению Шнайдер, идея воскресить творчество Фадеева и Полевого интересна, но реализация требует некоторой подготовки. Произведения советских авторов пропитаны идеологией своего времени, которая ценилась тогда повыше художественности. Эта особенность запросто смутит ум юного школьника, если он, как говорится, не в материале.

«Ученики могут воспротивиться погружению в подобную литературу, возникнет отторжение как к самой литературе, так и к образовательному процессу в целом. Может быть совершена та же ошибка, что и с повестью „Тарас Бульба“. Это произведение изучают в седьмом классе, когда детям еще тяжело его понять и выявить главный смысл. Позднее школьники предвзято воспринимают все произведения Гоголя», — сказала педагог.

Юлия Шнайдер подчеркнула, что от изучения советской литературы будет больше толка, если не делать соответствующие книги обязательной частью школьной программы. И браться за них лучше не раньше девятого класса.

Ранее, писал 5-tv.ru, в России назвали три главных литературных произведения этого года.

-1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.66
0.37 74.26
0.43
Делу — время, потехе — час. Китайский совет дня на среду, 18 января

Последние новости

6:41
Нидерланды присоединились к США и ФРГ в поставках Украине ЗРК Patriot
6:24
Небензя назвал причину трагедии в Днепропетровске
6:15
Задача не из легких: пациента весом 320 кг доставляли в больницу 20 человек
6:03
Жертвами телефонных мошенников стала новая категория россиян
6:00
Из всех орудий: Лучшее видео из зоны СВО за день
5:57
Бывший мэр Владивостока признан виновным в коррупции

Сейчас читают

Иммунолог Крючков спрогнозировал рекордную за 5 лет заболеваемость по гриппу
Над старухой все глумятся: Сорвавшаяся после пошлого признания Галкина* Пугачева учинила громкие разборки
Российская нефть оправилась: танкерные поставки резко выросли
На голову или машину упала сосулька: Кто виноват и куда обращаться за компенсацией

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023