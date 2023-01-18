Строптивый тюлень застрял на суше на три дня и «накричал» на пришедших спасателей

Застрявшего на суше тюленя спасли в Сахалинской области. Погибающее животное заметил местный житель.

По его словам, тюлень выбрался из воды, но вернуться не смог — все кругом затянуло льдом. Три дня беспомощный зверь голодал на берегу.

Операцию доверили специалистам. Сотрудники МЧС упаковали его в сетку и отвезли к открытой воде.

После недолгих пререканий тюлень все-таки отправился в родную среду. По словам спасателей, промедление могло стоить ему жизни.