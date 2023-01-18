Строптивый тюлень застрял на суше на три дня и «накричал» на пришедших спасателей
Погибающее животное заметил житель Сахалина, однако помочь ему оказалось не так просто. Пришлось уговаривать.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexandr Knyazev; 5-tv.ru
Застрявшего на суше тюленя спасли в Сахалинской области. Погибающее животное заметил местный житель.
По его словам, тюлень выбрался из воды, но вернуться не смог — все кругом затянуло льдом. Три дня беспомощный зверь голодал на берегу.
Операцию доверили специалистам. Сотрудники МЧС упаковали его в сетку и отвезли к открытой воде.
После недолгих пререканий тюлень все-таки отправился в родную среду. По словам спасателей, промедление могло стоить ему жизни.
Читайте также
80%
0.37 74.26
0.43
Нашли ошибку?