Строптивый тюлень застрял на суше на три дня и «накричал» на пришедших спасателей

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Погибающее животное заметил житель Сахалина, однако помочь ему оказалось не так просто. Пришлось уговаривать.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexandr Knyazev; 5-tv.ru

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Застрявшего на суше тюленя спасли в Сахалинской области. Погибающее животное заметил местный житель.

По его словам, тюлень выбрался из воды, но вернуться не смог — все кругом затянуло льдом. Три дня беспомощный зверь голодал на берегу.

Операцию доверили специалистам. Сотрудники МЧС упаковали его в сетку и отвезли к открытой воде.

После недолгих пререканий тюлень все-таки отправился в родную среду. По словам спасателей, промедление могло стоить ему жизни.

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