Микст-инфекция: может ли человек заразиться тремя вирусами одновременно

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 33

Врач Токарев: человек может заразиться двумя или тремя вирусами одновременно

Микст-инфекция: может ли человек заразиться тремя вирусами одновременно

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Каков шанс заболеть гриппом, коронавирусом и ОРВИ сразу? И насколько тяжело обнаружить такое заболевание?

Врач-педиатр Сергей Токарев рассказал, что человек может заболеть тремя вирусами сразу: гриппом, коронавирусом и ОРВИ. Подробнее о таких случаях он рассказал в беседе с URA.RU.

По словам Токарева, некоторые ученые до сих пор сомневаются, возможно ли такое, ведь вирусы конкурируют друг с другом.

«Но в отношении гриппа и COVID-19 это точно может быть. Потому что, согласно последним данным, грипп способствует усилению экспрессии рецепторов, которые являются входными воротами для коронавируса», — объяснил врач.

У такого заболевания даже есть название — микст-инфекция. По словам Токарева, заболеть сразу двумя или тремя вирусами могут люди с ослабленными иммунитетом и хроническими заболеваниями, в частности, у пожилых людей. Кроме того, заболеть микст-инфекцией можно при некоторых видах терапии, которые ослабляют иммунитет.

Выявить у себя микст-инфекцию самостоятельно невозможно, отметил врач.

«Установить, что пациент заразился несколькими инфекциями сразу, можно только после проведения лабораторных исследований. То есть это могут быть и антигенные экспресс-тесты, и ПЦР-тесты, и ИФА (иммуноферментный анализ — Прим. ред.), и секвенирование, когда мы можем точно определить даже штамм вируса, то есть исследовать генетический материал возбудителей заболеваний», — рассказал Токарев.

Ранее 5-tv.ru писал, к какому типу гриппа человек менее адаптирован.

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