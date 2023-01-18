Путин принял участие в церемонии возложения венка к монументу «Мать-Родина»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 52

Прорыв ленинградской блокады стал одним из наиболее значимых событий Великой Отечественной войны.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

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Участие в церемонии возложения венка к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище принял президент России Владимир Путин в честь 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда.

Прорыв блокады принес ленинградцам ликование и надежду. Оборона города навсегда вписана в российскую историю, как трагическое и вместе с тем героическое событие. Осада длилась 872 дня с 8 сентября 1941 года. Согласно официальным данным, погибли более 630 тысяч человек, а по подсчетам историков, цифра может достигать и 800 тысяч.

За почти три года Северная столица 173 раза подвергалась бомбардировкам, сигнал воздушной тревоги звучал на улицах 649 раз. Как только поставки в город возобновились, жители стали получать провизию и другие жизненно важные вещи, несмотря на продолжение блокады. Полностью она была снята только 27 января 1944 года, но прорыв считается одним из наиболее значимых событий Великой Отечественной войны.

Ранее 5-tv.ru публиковал ряд архивов в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

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