Минобороны опубликовало ряд архивов в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда

К 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда Минобороны России опубликовало серию архивных документов из фондов Центрального архива ведомства (ЦА МО) в проекте «Яркая „Искра“ Победы!». 18 января 1943 года на юге от Ладожского озера состоялась первая встреча подразделений Ленинградского и Волховского фронтов в ходе наступательной операции «Искра» — ее успех стал переломным моментом в битве за окруженный город. Советские войска предотвратили соединение немецких и финских войск и взяли инициативу в свои руки.

На одном из архивных снимков запечатлена встреча на юге от Ладожского озера в районе Рабочего поселка № 5 — батальон капитана Федора Собакина сомкнулся с наступающим с противоположной стороны батальоном капитана Петра Демидова. Военные из подразделений Ленинградского и Волховского фронтов увидели друг друга впервые за время наступательной операции «Искра».

Голоса бойцов и командиров слились в едином «Ура!», они обнимались и целовались, не сдерживая радости от причастности к большой победе, историческому моменту — кольцо захватчиков разорвано! С этого дня войска обороны города ощутили воодушевление и силу, а Ленинград воссоединился со своей страной. Уже через несколько дней по берегу Ладожского озера были проложены железная и автомобильная дороги.

Центральный архив Минобороны РФ

В числе опубликованных Минобороны РФ документов — приказ Ставки Верховного Главнокомандования от 8 декабря 1942 года, которым была поставлена стратегическая задача по прорыву блокады Ленинграда — согласно приказу к исходу января 1943 года операция была успешно завершена. Ведомство также открыло схему положения войск противника перед прорывом блокады, документ датирован 7 января 1943 года, и донесения исполнителей — 67-й армии Ленинградского фронта, отвоевывавшей границы города.

В документах отмечается, что солдаты и командование были единогласны в желании разгромить противника и с воодушевлением приняли приказ. Один из участников сражений говорил тогда, и его слова остались в архивах, что страна дала армии все необходимое для победы — от вооружений до подходящей обуви.

«Победа зависит теперь только от нас… На сей раз, по-моему, немцу ни за что не устоять против нашего натиска… Он получит заслуженный удар на Неве», — добавлял боец.

За проявленные при прорыве блокады героизм и мужество орденами и медалями были награждены около 19 тысяч воинов Ленинградского и Волховского фронтов, а также Балтийского флота, 25 из них стали Героями Советского Союза. В одном из опубликованных документов упоминается подвиг красноармейца-связиста 270-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии Молодцова. Израсходовав все гранаты, он бросился на немецкий дзот и своим телом заблокировал амбразуру. Солдат погиб, но дал возможность сослуживцам вырваться вперед и захватить немецкую батарею.

В опубликованном Минобороны докладе Политуправления Ленинградского фронта от 20 февраля 1943 года сказано, что с 12 по 18 января в ходе наступательной операции «Искра» были уничтожены 13 тысяч захватчиков — это несколько разгромленных дивизий и полков, более тысячи гитлеровцев попали в плен. И все из них в своих показаниях с ужасом вспоминали артиллерийские установки русских, что ласково назывались красноармейцами «Катюша». Немцы придумали свое имя — «Сталинский орган».

«Я до сих пор не могу забыть впечатления от губительного огня русских пушек. Как вспомню весь этот адский грохот, так снова и снова бросает меня в дрожь»;

«Я артиллерист. Но никогда еще я не видал такого сокрушительного огня. Русская артиллерия решила в первые часы наступления его исход», — говорили немецкие офицеры.

К моменту прорыва блокады в Ленинграде оставались около 800 тысяч гражданских. Новость об успехе операции «Искра» они услышали по радио. Несмотря на холод и голодную усталость, люди бросились на улицы — обнять друг друга и отпраздновать появившуюся надежду на спасение. Город украсили флагами, из приемников звучали воодушевляющие слова, улицы плакали от счастья. Уже 5 февраля по организованным путям в Ленинград, проживший почти 900 дней и ночей в окружении врага, пришел первый поезд с продовольствием.

Ранее, писал 5-tv.ru, легендарный танк Т-34 восстановили к 80-летию прорыва блокады Ленинграда.