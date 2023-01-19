Вдруг показалось? Могут ли у беременных женщин продолжаться месячные

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 46

Акушер-гинеколог Нино Какучая объяснила появление кровяных выделений во время беременности

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Из-за продолжающихся выделений некоторые женщины, уже будучи беременными, даже не подозревают о своем интересном положении.

Прекращение менструации характерно при нормальном течении беременности, но в некоторых случаях будущие мамы могут вновь столкнуться с ней. С чем связано такое поведение организма, рассказала врач акушер-гинеколог Нино Какучая.

В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru специалист подчеркнула, что наличие полноценной менструации при вынашивании ребенка невозможно. Однако у женщин бывают кровяные выделения в менструальные дни.

«Есть женщины, у которых такие „менструалоподобные“ выделения бывают вплоть до шестимесячного срока беременности. Иногда это признаки отслойки, а иногда бывает такое расположение плаценты», — пояснила Нино Какучая.

Врач акушер-гинеколог добавила, что даже при наличии выделений беременность проходит нормально. Однако чаще всего они могут свидетельствовать о наличии патологии.

«Именно сама менструация в самом понимании менструации во время беременности невозможна. Это именно какие-то патологические кровяные выделения, которые женщина принимает за менструацию, не будучи информирована о том, что она беременна», — подытожила специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых неочевидных первых признаках беременности.

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Вдруг показалось? Могут ли у беременных женщин продолжаться месячные

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