Невероятные судьбы: как Инна Чурикова и Владимир Меньшов после смерти стали «соседями»

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 50

Инну Чурикову похоронили рядом с ее другом Владимиром Меньшовым

Невероятные судьбы: как Инна Чурикова и Владимир Меньшов после смерти стали «соседями»

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

Читайте нас в: Дзен Новости

Новодевичье кладбище в Москве стало новым местом встречи двух артистов России.

Актриса Инна Чурикова и режиссер Владимир Меньшов в течение нескольких десятилетий общались и крепко дружили. Судьба сложилась так, что и похоронены друзья были совсем рядом. Об этом сообщают dni.ru.

Известно также, что Чурикова и Меньшов родились с разницей всего в четыре года, а сама актриса сыграла одну из главных ролей в комедии Меньшова «Ширли-Мырли».

«Инна Михайловна — теперь папина «соседка»… Рядышком. Один за другим. Вот бы они удивились, узнай об этом тогда. Какие же невероятные пазлы сюжета складывает судьба», — написала дочь режиссера Юлия Меньшова.

Вчера, 17 января, Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Актриса скончалась в больнице на 80-м году жизни 14 января. Артистка последние десять дней провела в Боткинской больнице, куда была доставлена еще 4 января. О смерти легендарной актрисы общественности сообщил Марк Варшавер, директор театра Ленком Марка Захарова. Причины смерти Инны Чуриковой пока не называются.

Владимир Меньшов скончался 5 июля 2021 года. Из-за противопоказаний 82-летний артист не был вакцинирован от коронавируса, который впоследствии стал причиной его смерти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как сын и супруг Инны Чуриковой простились с ней на коленях.

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.87
0.21 74.59
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на 18 января для всех знаков зодиака

Последние новости

0:57
Мирослава Карпович раскрыла правду об абьюзе Павла Прилучного
0:41
С 1 февраля в России вырастут пособия и соцвыплаты: все подробности
0:21
Невероятные судьбы: как Инна Чурикова и Владимир Меньшов после смерти стали «соседями»
0:04
Зеленский объяснил причины «замедления» боевых действий
23:55
Дубцова опровергла слухи о личной жизни своего 16-летнего сына: «Расходимся!»
23:44
Украинский фратрицид: боевики ВСУ расстреляли из гаубиц своих же штурмовиков

Сейчас читают

Военкор URA.RU объяснил, почему британские танки Challenger не принесут пользы Украине
"Постоянное занятие": многодетный отец Стычкин признался в алкоголизме
6 вещей, которые понижают наш IQ
«Каждый из них герой»: SHAMAN дал первое интервью после поездки в Донбасс

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023