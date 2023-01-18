Экс-советник Зеленского Арестович попал в базу сайта «Миротворец»
Политика обвинили в дискредитации госорганов власти Украины.
Фото: Instagram* / alexey.arestovich
Недавно ушедший в отставку советник офиса президента Украины Алексей Арестович внесен в базу данных «Миротворца», где его назвали профессиональным провокатором.
В частности, в базе он обвиняется в том, что совершает публичные информационные диверсии, принимает участие в актах гуманитарной агрессии против Украины, дискредитирует власти страны.
Но самое интересное, что на сайте карточка Алексея Арестовича сопровождается его снимком в женском образе: парик и платье с цветочком. Оказалось, что это кадр из фильма, где он сыграл небольшую роль «Не бойся, я рядом».
Досье на Алексея Арестовича на сайте «Миротворец».
Также на сайте написано, что кличка Арестовича — Люся и Карамелька. Что бы это не значило.
Вчера, 17 января, офис президента Украины Владимира Зеленского принял отставку Алексея Арестовича с поста советника. Заявление он написал на фоне скандала, разразившегося после его слов о ситуации с разрушением дома и гибелью людей в Днепропетровске. По словам Арестовича, это произошло в результате действий украинской противовоздушной обороны (ПВО). После этого в Верховной раде начался сбор подписей за отставку советника офиса президента.
Позднее Арестович прокомментировал свою отставку в соцсети. Он напомнил, что спустя полтора месяца после его прошлого увольнения началась война. Политик намекнул, что сейчас тоже должно произойти нечто столь же масштабное и судьбоносное.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как эксперт раскрыл смысл «прощального» поста Арестовича.
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