Экс-советник Зеленского Арестович попал в базу сайта «Миротворец»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 111

Политика обвинили в дискредитации госорганов власти Украины.

Экс-советник Зеленского Арестович попал в базу сайта «Миротворец»

Фото: Instagram* / alexey.arestovich

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Тема:
Украинский кризис

Недавно ушедший в отставку советник офиса президента Украины Алексей Арестович внесен в базу данных «Миротворца», где его назвали профессиональным провокатором.

В частности, в базе он обвиняется в том, что совершает публичные информационные диверсии, принимает участие в актах гуманитарной агрессии против Украины, дискредитирует власти страны.

Но самое интересное, что на сайте карточка Алексея Арестовича сопровождается его снимком в женском образе: парик и платье с цветочком. Оказалось, что это кадр из фильма, где он сыграл небольшую роль «Не бойся, я рядом».

Досье на Алексея Арестовича на сайте «Миротворец»Досье на Алексея Арестовича на сайте «Миротворец». Instagram* / alexey.arestovich

Также на сайте написано, что кличка Арестовича — Люся и Карамелька. Что бы это не значило.

Вчера, 17 января, офис президента Украины Владимира Зеленского принял отставку Алексея Арестовича с поста советника. Заявление он написал на фоне скандала, разразившегося после его слов о ситуации с разрушением дома и гибелью людей в Днепропетровске. По словам Арестовича, это произошло в результате действий украинской противовоздушной обороны (ПВО). После этого в Верховной раде начался сбор подписей за отставку советника офиса президента.

Позднее Арестович прокомментировал свою отставку в соцсети. Он напомнил, что спустя полтора месяца после его прошлого увольнения началась война. Политик намекнул, что сейчас тоже должно произойти нечто столь же масштабное и судьбоносное.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как эксперт раскрыл смысл «прощального» поста Арестовича.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
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