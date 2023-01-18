Правительство РФ не поддержало идею сделать 31 декабря выходным днем

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 98

Согласно опросу 2021 года, 81% россиян хотели бы сделать последний день года выходным.

Правительство РФ не поддержало идею сделать 31 декабря выходным днем

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Правительство России не поддержало законопроект об установлении 31 декабря выходным днем. В госоргане назвали дополнительный праздничный день «избыточным». Решение правительства появилось в базе Госдумы.

«Предлагаемое законопроектом регулирование в настоящее время является избыточным», — указано в тексте документа.

В правительстве добавили, что каждый конкретный случай использования нерабочих дней или переноса выходных дней рассматривается из соображений целесообразности.

В кабинете министров отметили, что в 2023 году 31 декабря выпадет на выходной день, как это было и в 2022.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о переносе выходного дня с 8 января на 31 декабря, однако рассматривать перенос последнего для праздничной недели начали лишь в преддверии Нового 2023 года. Опросы показывают, что 81% граждан РФ хотели бы сделать 31 декабря ежегодным выходным.

5-tv.ru писал, что член комитета по труду Светлана Бессараб заявила о важности сохранения общего количества новогодних дней, так как этот период совпадает со школьными каникулами у детей.

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Правительство РФ не поддержало идею сделать 31 декабря выходным днем

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