Терапевт рассказала, кому смертельно опасно окунаться в прорубь на Крещение

|
Рита Миронова
Рита Миронова 72

Купание в проруби для людей с проблемами здоровья может закончиться плачевно — от потери сознания в ледяной воде до летального исхода.

Терапевт рассказала, кому смертельно опасно окунаться в прорубь на Крещение

Фото: Анна Майорова / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Купание в проруби подходит только здоровым людям, а вот для некоторых оно может быть даже смертельно опасно. Об этом рассказала врач-терапевт Елена Чернышова.

По ее словам, готовиться к купанию лучше с осени, начиная закалять организм. Но больным людям врач рекомендует вовсе отказаться от этой идеи.

«Ни в коем случае нельзя купаться всем, кто болен на данный момент: ни с температурой, ни с насморком, ни с кашлем, ни с больным зубом, ни с пробками в миндалинах. Любой намек на плохое самочувствие и воспалительный процесс в организме — это стоп-факторы. Купание в проруби может еще больше напрячь иммунную систему и спровоцировать ухудшение состояния», — цитирует врача «Вечерняя Москва».

Также людям с болезнями сердца необходимо перед купанием в проруби получить разрешение врача. В худшем случае сердечник может потерять сознание и утонуть.

Врач отметила, что при возникновении давящей боли за грудиной после купания нужно срочно обратиться в больницу.

Ранее 5-tv.ru писал, как не навредить здоровью во время Крещенских купаний.

+1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
68.87
0.21 74.59
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на 18 января для всех знаков зодиака

Последние новости

21:59
Концерт поддержавшего неонацистов Валерия Меладзе отменили в Иркутске
21:51
Россия отказалась платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год
21:43
Очень личная история: как Путин отметил 80-летие прорыва блокады Ленинграда
21:32
Провожали целым островом: Волочкова «шумно» покинула Мальдивы
21:20
Минюст США не станет привлекать ФБР к делу о секретных документах Байдена
21:03
Терапевт рассказала, кому смертельно опасно окунаться в прорубь на Крещение

Сейчас читают

Военкор URA.RU объяснил, почему британские танки Challenger не принесут пользы Украине
"Постоянное занятие": многодетный отец Стычкин признался в алкоголизме
6 вещей, которые понижают наш IQ
«Каждый из них герой»: SHAMAN дал первое интервью после поездки в Донбасс

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023