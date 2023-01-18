Отмывают деньги? Кто может быть причастен к гибели главы МВД Украины
Политолог Живов: в гибели главы МВД Украины могут быть виновны западные страны
Фото: SERGEY DOLZHENKO / ТАСС
Политолог объяснил, зачем странам, помогающим украинской армии, понадобилось избавиться от Дениса Монастырского. Какие цели они преследуют?
Политолог Алексей Живов предположил, кто может быть причастен к крушению вертолета, в котором погиб глава МВД Украины Денис Монастырский. По его мнению, возможные виновники — это США, Германия, Великобритания или украинские элиты.
Германия, как отметил Живов в диалоге с URA.RU, участвовала в организации Майдана и выступала гарантом по Минским соглашениям. Британия поддерживает Вооруженные силы Украины (ВСУ) поставками оружия, а главком ВСУ имеет награды от королевы.
И США, которые, по мнению Живова, работают через сына Джо Байдена с Зеленским.
«Я подозреваю, что они отмывают деньги, выделенные на помощь Украине, газовые контракты и прочее. Поэтому здесь может быть завязана борьба стран, которые курируют Украину. Безусловно, кто-то из них может быть замешан», — заявил Алексей Живов.
Также он отметил украинскую элиту, которая хотела бы заключить мир с Россией как можно скорее.
Вертолет разбился в городе Бровары Киевской области. Помимо Монастырского, на борту находились его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Они также погибли.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лавров оценил возможность переговоров с Зеленским.
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