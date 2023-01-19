Стало известно о переброске украинских войск из Херсонской области в Донбасс
Врио губернатора Сальдо: ВСУ перебросили часть войск с Херсонского направления в Донбасс
Фото: Reuters / STRINGER
В регине сейчас идут по больше части бои местного значения.
Украинские власти отправили часть подразделений с херсонского направления в Донбасс, рассказал РИА Новости временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Враг, воспользовавшись относительным затишьем, перебросил часть своих войск на донецкий фронт», — поделился информацией чиновник.
В настоящее время на линии боевого соприкосновения в Херсонской области ведутся по большей части бои местного значения и обстрелы, добавил к сказанному Сальдо.
«Наши военные давят на противника, проводят вылазки и диверсии на правом берегу, ведут контрбатарейную борьбу с вражескими артиллеристами и минометчиками, обстреливающими мирные города», — обрисовал обстановку чиновник.
Херсонская область воссоединилась с Россией по результатам прошедшего в регионе в сентябре 2022 года референдума. Официальный Киев не признает легитимность плебисцита и продолжает обстреливать населенные пункты региона с проживающими там местными мирными жителями.
Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ расстреляли из гаубиц своих же штурмовиков.
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