Украинский фратрицид: боевики ВСУ расстреляли из гаубиц своих же штурмовиков

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 67

Артиллерия ВСУ по ошибке уничтожила украинских штурмовиков из гаубиц НАТО

Украинский фратрицид: боевики ВСУ расстреляли из гаубиц своих же штурмовиков

Фото: Reuters / LEB GARANICH

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Тема:
Спецоперация

Из-за отсутствия систем зашифрованной связи одно подразделение ВСУ приняло другое за противника и открыло огонь.

Бойцы 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ по ошибке расстреляли из гаубиц М777, поставляемых НАТО, своих же штурмовиков. Об этом сообщает RT.

Известно о том, что украинские военнослужащие получили приказ провести разведку российских позиций недалеко от Раздоловки и Васюковки.

«Колонна из нескольких небронированных пикапов и бронеавтомобилей Humvee была обнаружена беспилотником ВС РФ недалеко от Васюковки и попала под артиллерийский удар», — говорится в сообщении.

Когда они потеряли около двадцати человек, то начали возврат на исходные позиции.

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Однако, отступая, бойцы 128-й бригады наткнулись на неизвестное соединение украинской армии, после чего между формированиями завязался бой.

Из-за отсутствия систем зашифрованной связи и опознавания «свой-чужой» без визуального контакта военнослужащие бригады были приняты за противника и попали под огонь гаубиц M777 производства США.

По последним данным, погибли не менее 50 боевиков, многие получили ранения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российский командир рассказал, как окружил восемь танков ВСУ шестью российскими.

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