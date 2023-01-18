Украинский фратрицид: боевики ВСУ расстреляли из гаубиц своих же штурмовиков
Артиллерия ВСУ по ошибке уничтожила украинских штурмовиков из гаубиц НАТО
Фото: Reuters / LEB GARANICH
Из-за отсутствия систем зашифрованной связи одно подразделение ВСУ приняло другое за противника и открыло огонь.
Бойцы 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ по ошибке расстреляли из гаубиц М777, поставляемых НАТО, своих же штурмовиков. Об этом сообщает RT.
Известно о том, что украинские военнослужащие получили приказ провести разведку российских позиций недалеко от Раздоловки и Васюковки.
«Колонна из нескольких небронированных пикапов и бронеавтомобилей Humvee была обнаружена беспилотником ВС РФ недалеко от Васюковки и попала под артиллерийский удар», — говорится в сообщении.
Когда они потеряли около двадцати человек, то начали возврат на исходные позиции.
Однако, отступая, бойцы 128-й бригады наткнулись на неизвестное соединение украинской армии, после чего между формированиями завязался бой.
Из-за отсутствия систем зашифрованной связи и опознавания «свой-чужой» без визуального контакта военнослужащие бригады были приняты за противника и попали под огонь гаубиц M777 производства США.
По последним данным, погибли не менее 50 боевиков, многие получили ранения.
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