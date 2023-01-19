Украинские боевики массово отказываются воевать

Эфирная новость 387

Солдаты ВСУ жалуются на недостаток оружия и амуниции.

Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Украинские солдаты из Полтавской области отказались ехать на фронт в район Артемовска и Соледара. В своем видеообращении они говорят, что их рота укомплектована всего на 40%, им не хватает оружия и самого необходимого.

Тем временем российская армия продолжает успешное наступление на севере ДНР. Вслед за штурмом Соледара освобожден важный железнодорожный узел — станция Соль.

Благодаря последним успехам наших войск украинская группировка в районе Артемовска и Северска оказалась под угрозой окружения.

+1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.87
0.21 74.59
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на 19 января для всех знаков зодиака

Последние новости

8:37
У мошенников появилась новая схема обмана
8:23
«Он не остановится»: Павел Мамаев продолжает лишать Алану денег
8:10
СБУ ликвидировала участника первых переговоров России и Украины
8:03
Антонов заявил о готовности России уничтожить любое американское оружие на Украине
8:00
🧙‍♀ Гороскоп на 19 января для всех знаков зодиака
7:46
Украинские боевики массово отказываются воевать

Сейчас читают

Военкор URA.RU объяснил, почему британские танки Challenger не принесут пользы Украине
"Постоянное занятие": многодетный отец Стычкин признался в алкоголизме
6 вещей, которые понижают наш IQ
«Каждый из них герой»: SHAMAN дал первое интервью после поездки в Донбасс

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023