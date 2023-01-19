Модель Елена Перминова улетела отдыхать в «Аватар»

Знаменитая блондинка даже занялась дайвингом, чтобы изучать новые миры.

Модель Елена Перминова вместе с семьей отдыхает в живописных местах Индонезии, хотя только недавно красавица выкладывала фото с отпуска на Бали. Видимо, семейство никак не может расстаться с теплыми краями и вовсю наслаждается лучами солнца. Сейчас, например, звезда восхищается потрясающим пейзажем на архипелаге Раджа-Ампат.

В личном блоге Перминовой появилось много контента с отпуска. Почти на всех фото счастливая модель позирует в купальнике, плавает и загорает. Поклонники поражаются красотой знаменитости: точеная фигура, блестящие белокурые локоны, модные очки и обворожительная улыбка.

Правда, внешность Перминовой не единственное, что радует подписчиков. Девушка еще делится красочными пейзажами с отдыха: бескрайняя бирюзовая водная гладь, тропические растения, невысокие прибрежные холмы и слепящее солнце. Все это настолько превосходно, что модель сравнила обстановку с видами планеты Пандора из фильма «Аватар». Знаменитость даже прикрепила кадр из кино, где видны сходства реального мира с выдуманной вселенной.

Помимо этого звезда нашла новое увлечение — теперь она мечтает освоить дайвинг. В профиле красавицы уже появились кадры из воды, Перминова нырнула почти на 14 метров в глубину.

«Вообще, мы просто сумасшедшие. Без тренировок, без напарника, нырять в темную глубокую воду в ливень. <…> Если бы мне кто-нибудь три года назад сказал, что я захочу пойти учиться фри-дайвингу и моей мечтой будет полететь в Мексику, чтобы вот так нырять в темную воду в сенотах… Я бы покрутила у виска. Я уже себе прищепку на нос загуглила», — заявила девушка.

Стоит отметить, что занятия по дайвингу обойдутся звезде в круглую сумму. Хотя чудесный отпуск семьи стоит гораздо дороже. Впрочем, сейчас многие знаменитости улетели загорать в жаркие страны. Правда, не у всех отпуск так задался как у Перминовой. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова с визгом пожаловалась на жизнь в Африке.

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