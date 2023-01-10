«Одна подстава»: Оксана Самойлова с визгом пожаловалась на жизнь в Африке

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 52

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова пожаловалась на экзотических животных в Африке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / samoylovaoxana; 5-tv.ru

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Знаменитости ожидали идеального отдыха в теплых краях, но даже представить не могли, что их ждет.

Рэпер Джиган вместе с семьей продолжает отдыхать в теплых странах. Новогодние праздники звезды провели в Дубае, а теперь отправились в Африку. По словам супруги артиста модели Оксаны Самойловой, вид в стране потрясающий — необъятный океан, нежный песок и чарующее звездное небо. Правда, есть одна деталь, раздражающая красавицу: всевозможная живность, которая портит настроение туристам.

«Все восхитительно, прекрасно: там океан, тут песок, тут все наше угодье, условно. Но в таких местах есть одна подстава — тут очень-очень много всякой живности. Вот, например, жаба. Жаба у меня во дворе под ногами скачет. Про летучих мышей я вообще молчу», — объяснила брюнетка в соцсетях, указывая на невинную амфибию.

После встречи с квакуньей модель позвала детей, чтобы те смогли познакомиться с необычным животным. На зов прибежала восьмилетняя дочь Лея. Правда, девочка не была рада новой знакомой — вдруг появятся бородавки? Мама предложила наследнице потрогать оливковое существо и проверить известный миф на себе. Увы, эксперимент не удался — жаба быстро ускакала, когда рядом появилась младшая дочь знаменитостей пятилетняя Майя.

Другим сюрпризом оказалась летучая мышь — млекопитающее спряталось в листьях. Когда Оксана заметила маленького хищника, то ласково назвала его «наш питомец». Однако стоило новому любимцу взлететь, как Самойлова сменила умиление на страх. На следующем видео модель с визгом убегает от крылатого «чудовища».

Стоит отметить, что экзотические животные не единственное испытание, которое прошли наследники Джигана. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дед Мороз «напал» на детей музыканта.

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«Одна подстава»: Оксана Самойлова с визгом пожаловалась на жизнь в Африке

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