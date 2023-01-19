ФСБ возбудила уголовное дело против американца по статье о шпионаже

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 49

Гражданин США, предположительно, добывал разведывательную биологическую информацию.

ФСБ возбудила уголовное дело против американца по статье о шпионаже

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Frey

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Федеральной службой безопасности РФ было возбуждено уголовное дело в отношении гражданина США. Преступление содержит признаки статьи 276 Уголовного кодекса «Шпионаж. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ФСБ.

В материале спецслужбы указано, что американца подозревают в сборе информации по биологической тематике, которая несет угрозу российской безопасности.

Подробности случившегося в ведомстве не уточнили. Согласно статье, гражданину Соединенных Штатов может грозить до 20 лет колонии.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ арестовала двух россиян по подозрению в государственной измене. Жители Севастополя, предположительно, передавали разведывательные данные Службе безопасности Украины.

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