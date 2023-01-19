«Дух, покоривший мир»: коллеги Бэллы Курковой вспомнили о работе с ней

Журналистка совершила прорыв в информационной индустрии, создав множество авторских проектов.

Коллеги по цеху бывшего руководителя Пятого канала Бэллы Курковой поделились воспоминаниями о ней в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Невероятная энергетика

Заслуженный деятель искусств России Ирина Тайманова помнит все «фазы становления» умершей журналистки. Сама Тайманова пришла на телевидение «совсем девчонкой», когда Куркова была уже активным и энергичным хоть и молодым корреспондентом.

«Она собирала различные сведения оперативно, емко и профессионально. У Бэллы Алексеевны была потрясающая энергетика. С ней она могла достать любого человека. Она на моих глазах брала интервью у всех глав города и у Бориса Ельцина», — прокомментировала Тайманова.

По словам собеседницы, для Курковой отсутствовала разница между интервью с обычным человеком и главой государства. Женщина показывала себя одинаково профессиональной корректной, энергичной и даже «напористой», а ее материалы всегда отличались содержательностью. У нее не было пустых бесед и диалогов.

«Бэлла была человеком времени, очень хорошо чувствуя любое. Ее материалы, были, на мой взгляд, очень интересны. Она ощущала себя разной на разных этапах, чувствуя, насколько стало значительным то, что она делала. Была разведчицей нового», — продолжила коллега Курковой.

Бэлла Алексеевна первая организовала публицистическую программу «Пятое колесо», которая стала ярким событийным явлением ленинградского телевидения. Журналистка узнавала новые типы и форматы ТВ и занимала первенство во многом. Кроме того, открывала «свои особые ниши».

«Бэлла стала мэтром. Очень больно, что последние годы она болела», — сожалеет Тайманова.

Работы Курковой связаны в том числе с экзотической Россией, куда она летала уже в преклонные годы. Ведущая не боялась никаких далеких точек, снимая материалы в самых сложных физических условиях.

«Бэлла — человек, перед которым нужно поклониться, снять шляпу и сказать: „от девчонки корреспондента она стала огромной личностью российского телевидения“. Знала себе цену, с годами была достаточно требовательна к подчиненным», — подчеркнула собеседница.

Тайманова добавила, что порой в Курковой присутствовала категоричность. Заслуженному деятелю искусств довелось столкнуться с разными этапами личности бывшего руководителя Пятого. Бэлла Алексеевна умела радоваться успехам других.

«Мы потеряли эпоху российского телевидения, которую трудно забыть, потому что она была „партизаном, разведчиком, мэтром телевидения“ и яркой неповторимой личностью», — резюмировала Тайманова.

Человек из эпохи перемен

Телеведущая Ника Стрижак вспоминает, что Курковой пришлось работать в непростое время, когда в стране менялись лидеры. Собеседница начала карьеру, когда почившая журналистка уже возглавляла канал.

www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; 5-tv.ru

«Она попала в эпоху перемен. Стала во главе всей политической телевизионной истории в городе. Ей судьба поручила какие-то важные вещи, которые в результате люди вспоминают сейчас. Куркова — ее имя все вспомнят. Она — из людей, которые, несомненно, находятся в истории телевидения», — заключила Стрижак.

Обладатель ленинградского духа

Спортивный журналист Геннадий Орлов проработал с Бэллой Курковой всю жизнь. Сотрудничество началось на радио в 1973 году. С ее помощью некогда спортивный отдел превратился в целую редакцию. Самым лучшим проектом он считает итальянский футбол.

www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

«Мы показывали итальянский футбол напрямую на нашем Пятом канале», — сказал Орлов.

Программу «Пятое колесо» мужчина характеризует образцом борьбы за свободу слова, а саму Бэллу Алексеевну называет справедливым и честным человеком. Коллеги учились у нее, а она у них. В частности, Орлов лично приобщал Куркову к спорту. Журналист особо отметил, что она «творила до последних дней». Состояние духа ведущей, подчеркивает собеседник, — это дух ленинградский, который покорил весь мир.

«Бэлла Алексеевна — образец того замечательного ленинградского телевидения, ставшего самым популярным в стране и конкурировавшем по-настоящему при сдержанных возможностях», — подметил собеседник.

Орлов резюмировал, что Бэлла Куркова является настоящим жителем и гражданином как Ленинграда, так и Санкт-Петербурга. Бэллы Курковой не стало на 88-м году жизни после тяжелой болезни. Она руководила Пятым каналом с 1992 года. Получила звание заслуженного работника культуры РСФСР.

Ранее 5-tv.ru писал о том, где начинала карьеру Бэлла Куркова.