От подобной трагедии не застрахован ни один человек, но есть люди, с которыми это может случиться с большей вероятностью.

Респираторные вирусные заболевания не так безобидны, как могут казаться на первый взгляд. Иногда на их фоне бывают прецеденты внезапной смерти. В зоне риска — люди с некоторыми сопутствующими заболеваниями, об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказал врач-невролог, кандидат медицинских наук Семен Гальперин.

По его словам, не застрахованы от такой смерти, в частности, люди, страдающие сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями, а ОРВИ, даже в легкой форме, может стать «спусковым крючком» в данном случае.

«Есть ряд заболеваний, которые могут предположить такое. Вот это — вопрос уже наблюдения, врачебного осмотра. Такие люди должны постоянно наблюдаться у своего лечащего врача. А обследоваться от случая к случаю, только в рамках диспансеризации, неправильно», — подчеркнул невролог.

При этом, добавил он, внезапная смерть на фоне ОРВИ случается редко. Кроме того, считать заболевание причиной трагедии в некоторых случаях неправильно, даже если одно совпало с другим.

Также Гальперин напомнил, что внезапная смерть часто выбирает людей и без проблем со здоровьем. Ни один врач, по его словам, не даст пациенту гарантий, что такая трагедия с ним не случится.

«Вот гарантий, что это с кем-то не случится конкретно, никто дать не может, здесь, как говорится, решает только судьба», — уверен он.

Как известно, накануне случай внезапной смерти произошел с 14-летним подростком в Санкт-Петербурге. Накануне он пожаловался на насморк, кашель и небольшую температуру, а в ночь на 19 января школьника не стало, из жизни он ушел прямо во сне. Еще одна похожая история произошла 30 мая прошлого года с российской балериной Алесей Лазаревой, правда, скончалась она не во сне, а едва встав с постели — в секунды упала на глазах у матери и больше не открыла глаза. Ежегодно в России происходит до 250 тысяч таких прецедентов и случаи спасения людей медиками — единичные.

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